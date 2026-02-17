Nagy Márton: a bankok túl drágák és túl sokan vannak

A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak – írta Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden. A bejegyzésben azt írta, hogy a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható, és öt nagy bank maradhat.

A posztban mellékelt grafikon szerint a hitelintézeti fióktelepek száma 2008 és 2025 között 8 és 11 között mozgott. Ezzel szemben a részvénytársasági formában működő hitelintézetek száma nagyobb változékonyságot mutatott: 2008-ban még 47 intézmény működött, számuk 2014-ig kisebb ingadozások mellett 42-45 között, majd 2015 és 2018 között 37-39 között alakult. A 2019-2022-es időszakban a hitelintézetek száma 32-ről 30-ra csökkent, az utóbbi három évben pedig 27 intézménynél stabilizálódott.