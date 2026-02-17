ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.35
usd:
320.43
bux:
124561.96
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a minisztérium és a Kavosz Alapítvány közötti együttmûködési megállapodás aláírása elõtt 2024. október 22-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Nagy Márton: a bankok túl drágák és túl sokan vannak

Infostart / MTI

A nemzetgazdasági miniszter szerint a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható.

A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak – írta Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden. A bejegyzésben azt írta, hogy a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható, és öt nagy bank maradhat.

A posztban mellékelt grafikon szerint a hitelintézeti fióktelepek száma 2008 és 2025 között 8 és 11 között mozgott. Ezzel szemben a részvénytársasági formában működő hitelintézetek száma nagyobb változékonyságot mutatott: 2008-ban még 47 intézmény működött, számuk 2014-ig kisebb ingadozások mellett 42-45 között, majd 2015 és 2018 között 37-39 között alakult. A 2019-2022-es időszakban a hitelintézetek száma 32-ről 30-ra csökkent, az utóbbi három évben pedig 27 intézménynél stabilizálódott.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy Márton: a bankok túl drágák és túl sokan vannak

pénzintézet

bank

nagy márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import

Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import
A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy aggasztóak az év eleji adatok, a termelők önköltség alatt tudnák értékesíteni a nyerstejet és a tejtermékeket, a bezuhanás azonban nemcsak a magyar, hanem a globális tejipart is érinti. A fogyasztók most azzal tudják segíteni a hazai tejszektort, hogy magyar termékeket vásárolnak külföldi helyett.
Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

A Nézőpont Intézet vezetője szerint 40-43 mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP az országos listáról. A Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint sok a régi arc a lista elején. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát

Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát

A világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkező ország elnöke érkezhet hamarosan Brüsszelbe, hogy újranyissák a lassan 30 éve félbeszakadt tárgyalásokat. Bár a türkmenisztáni diktatúra az ilyen rendszerekre jellemző, emberi jogi szempontból eléggé megkérdőjelezhető gyakorlatokat folytat, az uniós vezetők egyre inkább elfogadják, hogy a jelenlegi helyzetben rugalmasabbnak kell lenniük erkölcsi aggályaikkal, különösen, ha egy-egy ilyen rezsimmel való szerződés a globális versenytársaiknak is fejfájást okozhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális esésben a népszerű magyar tőzsdei papír: vajon ebből hogy másznak ki?

Brutális esésben a népszerű magyar tőzsdei papír: vajon ebből hogy másznak ki?

Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

Former US vice-president Kamala Harris also remembers Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s, as a "mentor and friend".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 16:27
Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import
2026. február 17. 11:32
Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos
×
×
×
×