2026. február 17. kedd Donát
Választási értesítőket kézbesít egy postás a főváros I. kerületében 2022. február 1-jén. A Magyar Posta megkezdte az országgyűlési választásról és népszavazásról szóló értesítők kézbesítését a Magyarországon élő 7,8 millió választópolgárnak.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Középen, Körkeresztesek – Egyre bővül a választáson indulók köre

Infostart / MTI

Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az április 12-ei országgyűlési választásra keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Az indulni szándékozó jelölőszervezeteknek – a közös jelöltet, listát állítónak külön-külön – nyilvántartásba kell vetetniük magukat. A szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez.

A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről. Ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, továbbá ellenőrzi, hogy a párt bejegyzése jogerős volt-e a választás kitűzésekor.

Az NVB már 26 pártot vett nyilvántartásba, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 12-t.

A bizottság keddi ülésén – mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek – további két pártot vett nyilvántartásba. Ezek sorrendben a következők: Középen Állók Pártja, Körkeresztesek Pártja.

Az NVB visszautasította a Magyar Szuverén Emberek Szövetsége Párt nyilvántartásba vételét, mert a szervezet bírósági bejegyzése még nem volt jogerős a választás kitűzésekor.

Az április 12-ei parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 vármegyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

Az országgyűlési választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ennek feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének február 2-áig döntenie kellett a nemzetiségi lista állításáról, valamint szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása.

Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni az NVB-nél.

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választás kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Négy évvel ezelőtt 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba a választásra.

Középen, Körkeresztesek – Egyre bővül a választáson indulók köre

