ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.62
usd:
318.79
bux:
0
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Római-parti szabadstrand tesztnapja Budapesten a Duna partján 2019. június 29-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Egyre több helyen alkalmas a Duna szabadstrand létesítésére

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Akár úszósávokat is ki lehetne alakítani a folyón.

Több helyen is alkalmasak a budapesti Duna-szakaszok fürdő vagy szabadstrand létesítésére, a parttípus jellege és magassága határozza meg az alkalmasságot – mondta el Lohász Cecília, a Város és Folyó Egyesület munkatársa az InfoRádióban. Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés szakértője pedig arról beszélt, hogy a fejlett szennyvíztisztításnak köszönhető, hogy egyre több helyen ki lehet alakítani szabadstrandokat a Dunán. Mindketten kiemelték, hogy az egyik legfontosabb, hogy a vízminőség megfelelő legyen.

A vizsgálatot az előtt, hogy a strand engedélyt kap, legalább egy alkalommal el kell végezni, ha a kormányhivatal kéri, akkor részletesebb mérések is szükségesek. Varga Márta hozzátette, hogy a víznek legalább két alkalommal kell megfelelő minőségűnek lennie. Budapesten kifejezetten sok szennyeződést gyűjthet össze a víz, emiatt a kijelölt, illetve tervezett helyszíneken több hónapos előzetes vizsgálatot is folytatnak.

A jogszabályi követelmény jelenleg a már üzemelő fürdőhelyek esetén legalább négy vizsgálat évente, szezononként. Egyszer még a szezon megkezdése előtt szükséges, majd pedig legalább havonta egyszer. A Római-parton lévő strandon viszont 2025-ben hetente vettek vízmintát, ennek eredménye „általában megfelelő volt”. A vízhigiénés szakértő hangsúlyozta, hogy Budapest belvárosában, így például a Margitszigetnél vagy a Szent Gellért térnél nem egészséges a vízben fürdeni, illetve a Duna sodrása is kockázati tényező lehet.

A különböző társhatóságok, a népegészségügyi hatóság, a katasztrófavédelem, a vízügyi hatóságok, a vízirendőrség együttesen konzultálnak arról, hogy bármelyikük lát-e kizáró körülményt. Hidak vagy más műtárgyak közelében, olyan helyszínen, ahol örvények keletkezhetnek, vagy pedig ismert szennyezés környékén nem lehet például fürdőhelyet kijelölni.

Ha mindent rendben találnak, a népegészségügyi hatóság megadja a „kijelölt fürdőhely” státuszt

– tette hozzá Varga Márta.

Kiemelte, hogy

  • a Római-parti strand évek óta nagy sikerrel és jó vízminőséggel üzemel,
  • a Kopaszi-gát mellett is van egy fürdőhely,
  • és a 2025-ös szezonban kísérleti jelleggel két újabb helyen nyílt természetes fürdőhely Budapesten.

Lohász Cecília elmondta, a méréseken túl az infrastrukturális tényezők is fontosak, így például kell lennie elérhető öltözőnek, zuhanyzási lehetőségnek, mosdónak. Jó példaként kiemelte az Árasztó-parton tavaly megnyílt strandot, amelyet augusztusban három hétre tudtak megnyitni. Hosszabb távú terveik között szerepel a „lebegő fauszodák” meghonosítása is, amelyek segítségével a nagyobb sodrású vízben is biztonságosan lehetne fürödni, fakorlátok között.

Ezeknek jelenleg nincsen meg a jogi környezete, ugyanakkor helyszínből már többet is kiszemeltek: így a Margitszigeten a Palatinus magasságában, illetve a Jane Haining rakpart, vagy a Nehru part környékén is lehetne ilyen létesítmény. Hozzátette, hogy átfutásuk ugyanakkor több év is lehet.

Lohász Cecília hozzátette, hogy úszósávokat is lehetne létesíteni, ezek olyan szakaszok volnának, ahol a sodrást kihasználva védett úszósávban lehet „lecsorogni” a Dunán. Erre alkalmas szakasz lehetne az Óbudai-szigetcsúcstól induló ág, bár ott a gázgyár miatt van jelenleg szennyezés.A Margitsziget melletti budai ágról a nagyobb hajók forgalmát a másik ágba lehetne terelni, és így ott egy rekreációs zóna alakulhatna ki a Dunán. Ezen felül Újbudán, a Kopaszi-gáttól lefele az Árasztó-parti strandig lehetne „időnként” úszósáv.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Egyre több helyen alkalmas a Duna szabadstrand létesítésére

duna

szabadstrand

nngyk

valyo

varga márta

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak
A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Japánban a gazdaság zsugorodásának megállításán kívül kritikus demográfiai folyamatokat is meg kell változtatnia az új miniszterelnöknek, Takaicsi Szanaénak. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája elmondta, az is kérdés, mit üzen, hogy Donald Trump amerikai elnök előbb találkozik a japán vezetővel, mint hogy Kínába utazna.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés

Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés

Az Európai Bizottság új jogszabálytervezete alapján az állami támogatásra jogosult elektromosautó-gyártóknak a jövőben legalább 70 százalékban uniós alkatrészeket kellene felhasználniuk. Hasonló, a helyi gyártás arányát növelő előírásokat vezetnének be az építőiparban is, azzal a céllal, hogy megvédjék az európai ipart a kínai versenytől - tudósított a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 17.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 17.)

A Pénzcentrum 2026. február 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

"Get the files out. They are slow-walking it," the former US secretary of state says. The White House says it has done "more for the victims than Democrats ever did".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 06:17
Lélekjelenlét: mentőben indult be a szülés
2026. február 17. 06:13
A korkedvezményes nyugdíj visszaállítását kezdeményezik
×
×
×
×