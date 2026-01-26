ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
321.96
bux:
125061.81
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Lejárt a türelmi idő: szigorú ellenőrzések várhatók a fúrt kutaknál

Infostart

Két évvel a szabályozás szigorítása után megkezdődhetnek az átfogó ellenőrzések a hazai vízkészletek védelme érdekében. A hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a 2024. január 1-je után létesített kutak bejelentésére, az engedély nélküli fúrások pedig jelentős bírságot vonhatnak maguk után.

A hatályos jogszabályok értelmében minden új kút létesítése előtt kötelező az előzetes bejelentés a helyi önkormányzatnál. A bejelentés alapján a hatóság engedélyezheti a munkálatokat, elutasíthatja a kérelmet, vagy – amennyiben a kút elhelyezkedése vagy mélysége indokolja – vízjogi létesítési engedély beszerzését írhatja elő.

Mezőgazdasági célú kutak esetében az 50 méteres mélységig terjedő, kizárólag öntözésre használt berendezéseknél egyszerűsített eljárás alkalmazható, feltéve, hogy azok nem érintik az ivóvízbázisokat. Az önkormányzati bejelentési kötelezettség azonban ebben az esetben is fennáll - emlékeztet a teol.hu.

A 2024 előtt engedély nélkül létesített kutak esetében a szabályozás különbséget tesz: a háztartási célú, 50 méternél nem mélyebb kutak mentesülnek a fennmaradási engedély kötelezettsége és a bírság alól. Ugyanakkor a 2024-et követően létesített, be nem jelentett kutak tulajdonosai súlyos, akár több százezer forintos bírságra számíthatnak, különösen, ha a létesítmény védett vízbázist veszélyeztet.

A szakértők emlékeztetnek: a díjmentes engedélyeztetési és legalizálási időszak 2024 végén lezárult, így a hatóságok a jövőben fokozott szigorral léphetnek fel a szabályszegőkkel szemben a vízkészletek fenntarthatósága érdekében.

Kezdőlap    Gazdaság    Lejárt a türelmi idő: szigorú ellenőrzések várhatók a fúrt kutaknál

ellenőrzés

fúrt kút

vízbázis

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jön a Planet Expo 2026

Jön a Planet Expo 2026

Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal immigration officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 04:29
Riasztást adott ki a vízművek, pénznyelővé válhat az otthona az olvadás után
2026. január 25. 17:19
20 kilométer előny – így torzítja el a történelmi múlt a mai bérvitákat
×
×
×
×