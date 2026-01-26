Lejárt a türelmi idő: szigorú ellenőrzések várhatók a fúrt kutaknál

A hatályos jogszabályok értelmében minden új kút létesítése előtt kötelező az előzetes bejelentés a helyi önkormányzatnál. A bejelentés alapján a hatóság engedélyezheti a munkálatokat, elutasíthatja a kérelmet, vagy – amennyiben a kút elhelyezkedése vagy mélysége indokolja – vízjogi létesítési engedély beszerzését írhatja elő.

Mezőgazdasági célú kutak esetében az 50 méteres mélységig terjedő, kizárólag öntözésre használt berendezéseknél egyszerűsített eljárás alkalmazható, feltéve, hogy azok nem érintik az ivóvízbázisokat. Az önkormányzati bejelentési kötelezettség azonban ebben az esetben is fennáll - emlékeztet a teol.hu.

A 2024 előtt engedély nélkül létesített kutak esetében a szabályozás különbséget tesz: a háztartási célú, 50 méternél nem mélyebb kutak mentesülnek a fennmaradási engedély kötelezettsége és a bírság alól. Ugyanakkor a 2024-et követően létesített, be nem jelentett kutak tulajdonosai súlyos, akár több százezer forintos bírságra számíthatnak, különösen, ha a létesítmény védett vízbázist veszélyeztet.

A szakértők emlékeztetnek: a díjmentes engedélyeztetési és legalizálási időszak 2024 végén lezárult, így a hatóságok a jövőben fokozott szigorral léphetnek fel a szabályszegőkkel szemben a vízkészletek fenntarthatósága érdekében.