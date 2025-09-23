ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
Nyitókép: Unsplash.com

Fúrt kutak: trükközésért horrorbírság

Infostart

Egy kisebb terület öntözésére is drága a kút.

Komoly következményekkel járhat, ha valaki engedély nélkül létesít új kutat: az alapbírság az építmény értékének akár 80 százalékát is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet – írja a sonline.hu.

Jáger Gábor, Babócsa polgármestere a lapnak arról beszélt, hogy egy ilyen kút fúrásának az árát nem mindenki tudja megfizetni. „Általában a szakértői díjak bőven meghaladhatják a 100 ezer forintot (…). Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez egy úri passzióvá válik. Ma egy ilyen kút megfúrásának ára természetesen a mélységtől függ, de ha valaki 20 méteres kutat szeretne fúratni egy kisebb terület öntözésére, az nagyjából 400-500 ezer forintba kerülhet” – mondta a településvezető.

A lap cikke szerint mindeközben megjelent a kormányrendelet-tervezet, amely újraszabályozza a mezőgazdasági célú kutak engedélyezését. A cél, hogy a jogszabály összhangban legyen a 2021 óta hatályos vízgazdálkodási törvénnyel. A változások értelmében a létesítésük, üzemeltetésük és megszüntetésük az öntözési igazgatási szerv és az agrárminiszter hatáskörébe kerül. Emellett kijelölték az eljárásban részt vevő szakhatóságokat is.

Az új szabályozás nem vonatkozik azokra, amelyek 50 méternél nem mélyebbek, és kizárólag háztartási célokra – például kerti öntözésre vagy állattartásra – használják. Ezeknél nem kell vízórát felszerelni, vízkivételi díjat fizetni, és engedélyeztetni sem szükséges őket. Az ipari célú vízhasználatra szolgáló mélyfúrásúak esetében azonban komoly engedélyezési eljárásra van szükség, mivel ezekre szigorúbb jogszabályi előírások vonatkoznak.

Az engedélyezési folyamatok átalakulnak, és új feladatmegosztás lép életbe a minisztériumok között. Az új rendelet nem az átlagemberek számára jelent nehézséget, hanem a mezőgazdasági vízhasználat szabályozását teszi átláthatóbbá – idézi a 24.hu.

