ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.41
usd:
329.82
bux:
110405.74
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young woman buying in supermarket and feeling worried about increase in food prices.
Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images

Van, amelyik nyitva lesz, van, amelyik nem - boltok december 24-én

Infostart

A karácsonyi és újévi ünnepek alatt jelentősen módosul a hazai üzletláncok, bevásárlóközpontok és közszolgáltatók nyitvatartása. Míg december 24-én több helyen délig még elintézhető a bevásárlás, egyes láncok idén is a teljes zárva tartás mellett döntöttek.

Teljesen zárva tart december 24-én: A Lidl, a Rossmann drogériák és a Libri könyvesboltok ezen a napon egyáltalán nem nyitnak ki. A Lidl üzleteiben legkésőbb december 23-án 22 óráig lehet vásárolni.

Délig tart nyitva az Aldi, a Penny, a Tesco, az Auchan és a legtöbb Spar szupermarket.

Karácsony első és másnapján (december 25-26.) valamennyi nagy üzletlánc zárva tart - foglalta össze a portfolio.hu.

A plázák többsége egységesített, rövidített renddel készül.

December 24. és 31.: Az Allee, a MOM Park, az Árkád és a Pólus Center általában 14 óráig tart nyitva. A Corvin Plazában egyes üzletek már 12 órakor bezárhatnak.

Szilveszter (december 31.): A legtöbb helyen 14 vagy 16 óráig tartanak nyitva az üzletek.

Posták, gyógyszertárak és piacok

A posták december 24-én és 31-én szombati munkarend szerint, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást. Az ünnepnapokon (december 25-26. és január 1.) zárva tartanak.

A gyógyszertárak szenteste napján a pihenőnapi rend szerint, többnyire délig fogadják a betegeket. Az ünnepnapokon kizárólag a 0–24 órás ügyeletes patikák érhetőek el.

A fővárosi vásárcsarnokok (például a Nagycsarnok, Bosnyák téri csarnok) december 24-én és szilveszterkor is nyitva tartanak a friss árut keresőknek.

A sürgősségi beszerzésekre a korábbi évekhez hasonlóan az ünnepnapok alatt is a non-stop benzinkutaknál lesz lehetőség.

Kezdőlap    Gazdaság    Van, amelyik nyitva lesz, van, amelyik nem - boltok december 24-én

ünnep

bolt

nyitvatartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt

Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt
A szilveszteri tűzijátékozásnak számos veszélye lehet, ezért fontos, hogy mindenki alaposan olvassa el a használati utasításokat és csak engedéllyel rendelkező árusoktól vásároljon ilyen eszközöket – hangsúlyozta Luterán György, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja. A szabályok szigorúak, területileg is.
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Lángokban Odessza kikötője az orosz dróncsapás után

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Egy délnyugatra lévő ciklon és egy anticiklon lesz hatással Magyarország időjárásra a jövő héten és a HungaroMet vasárnap azt is közölte, hogy mi várható. Mindez azért is érdekes, mert most még jobban látható, hogy lesz-e havazás hazánkban a következő napokban, vagyis hogy fehér lesz-e a karácsony és az ünnepi napok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj

Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj

A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
In rebel-held Myanmar, civilians face devastating air strikes and a sham election

In rebel-held Myanmar, civilians face devastating air strikes and a sham election

The BBC goes to a rebel-held part of Myanmar, ahead of a government-mandated election starting this month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 15:42
Dokumentum van az útdíjról, egyértelműsítették a díjemelés idejét és mértékét
2025. december 21. 14:21
Dobrev Klára most a sofőrökért aggódik
×
×
×
×