Van, amelyik nyitva lesz, van, amelyik nem - boltok december 24-én

Teljesen zárva tart december 24-én: A Lidl, a Rossmann drogériák és a Libri könyvesboltok ezen a napon egyáltalán nem nyitnak ki. A Lidl üzleteiben legkésőbb december 23-án 22 óráig lehet vásárolni.

Délig tart nyitva az Aldi, a Penny, a Tesco, az Auchan és a legtöbb Spar szupermarket.

Karácsony első és másnapján (december 25-26.) valamennyi nagy üzletlánc zárva tart - foglalta össze a portfolio.hu.

A plázák többsége egységesített, rövidített renddel készül.

December 24. és 31.: Az Allee, a MOM Park, az Árkád és a Pólus Center általában 14 óráig tart nyitva. A Corvin Plazában egyes üzletek már 12 órakor bezárhatnak.

Szilveszter (december 31.): A legtöbb helyen 14 vagy 16 óráig tartanak nyitva az üzletek.

Posták, gyógyszertárak és piacok

A posták december 24-én és 31-én szombati munkarend szerint, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást. Az ünnepnapokon (december 25-26. és január 1.) zárva tartanak.

A gyógyszertárak szenteste napján a pihenőnapi rend szerint, többnyire délig fogadják a betegeket. Az ünnepnapokon kizárólag a 0–24 órás ügyeletes patikák érhetőek el.

A fővárosi vásárcsarnokok (például a Nagycsarnok, Bosnyák téri csarnok) december 24-én és szilveszterkor is nyitva tartanak a friss árut keresőknek.

A sürgősségi beszerzésekre a korábbi évekhez hasonlóan az ünnepnapok alatt is a non-stop benzinkutaknál lesz lehetőség.