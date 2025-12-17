ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 17. szerda
Boldog házaspár a családi ház közelében, melynek a tetején napelemek vannak.Getty Images/Halfpoint Images
Nyitókép: Getty Images/Halfpoint Images

Jön a „rezsicsökkentés 2.0” – részleteket árult el Czepek Gábor

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

2026 januárjában indul el 100 milliárd forintos keretösszeggel a lakossági napelemes energiatároló program. A részletekről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt az InfoRádió Energiavilág című műsorában.

Mint arról az Infostart is többször beszámolt, lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel; bárki, akinek van napeleme vagy telepíteni tervez, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.

Czepek Gábor az InfoRádió EnergiaVilág című műsorában elmondta: ma körülbelül 220 megawatt tárolóteljesítménnyel rendelkezünk, miközben 9000 megawatt megújuló erőforrás, döntően napenergia „dübörög” az országban, vagyis nem túlzás szerinte azt állítani, hogy az elmúlt 15 esztendőben napenergia forradalom zajlott le Magyarország, ez azonban nem tudja kifejteni tényleges teljesítményét addig, amíg a tárolás nem megoldott.

Az EM államtitkára emlékeztetett, a Jedlik Ányos Energetikai Program 50 milliárd forintos keretösszegű támogatást biztosít a vállalkozásoknak energiatárolók (és megújuló energiaforrások, pl. napelem) telepítésére, most viszont

indokolttá vált, hogy a lakosok is részesedjenek ebből a fajta előnyből,

ami természetesen az ország, az energiarendszer szempontjából is fontos, hogy önellátóak legyünk. Czepek Gábor megfogalmazása szerint nem túlzás azt állítani, hogy egy rezsicsökkentés 2.0 intézkedésről van szó azzal, hogy egy tárolóval a nappal meg-, illetve túltermelt áramot az esti magasabb fogyasztásra el tudja tárolni az érintett.

A kormány számításai szerint a 100 milliárd forintos keret elegendő lesz arra, hogy minden pályázatot befogadjanak, aminek eredményeként 200 megawattnyi tárolóképesség jöhetne létre, ami a meglévő kapacitás csaknem megduplázást jelentené, ami „óriási előrelépés lenne rövid idő alatt.”

A program részleteit január közepén tervezik meghirdetni, a tényleges pályázatok pedig február elsejével indulhatnak március közepéig. Czepek Gábor hangsúlyozta: egy nagyon egyszerű, felhasználóbarát felületben gondolkodnak, és nem szeretnék, ha az adminisztráció elnyomná a program tényleges tartalmi előnyeit. A kormány tervei szerint 2026 tavaszától, nyarától el is kezdődhetnek a kivitelezési munkák, és 2027 végéig be is fejeződhetnek.

