Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Gulyás Gergely a szerda reggeli Kormányinfón kiemelte: ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak és biztosítani tudják saját villamosenergia-ellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

Ahogy az Infostarton is megírtuk, a miniszter szerint

nagy előrelépés van a lakossági napenergia-előállítás terén, 15 év alatt 810-szeres a fejlődés.

Ez azt jelenti, egy atomerőmű méretű képesség áll az energiarendszer fenntartására. Az vehet részt a 100 milliárdos programban, akinek van napeleme vagy épít. Például egy kWp-s rendszernél 2,5 millió forint a támogatás, amit nem kell visszafizetni, azaz 80 százaléknyi, mert a rendszer 3,2 millió forintba kerül.

A pályázatot január elején-közepén írják majd ki.

Gulyás Gergely szavai szerint magára a tárolásra, azaz akkumulátorokra és telepítésére vonatkozna ez a pályázat, azaz az összeg.

A Kormányinfón ezt 6 perc 40 másodpercnél találja. Az elbírálásnál azok élveznek előnyt, akik kiestek, vagy 2030-ig kiesnek a szaldó elszámolásból.

A portfolio.hu arra emlékeztet a hír kapcsán, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter ősszel azt mondta: „ott tartunk, hogy amit megcsináltunk 15 év alatt a napelemben, azt ugyanúgy le kell másolni az energiatárolás területén. Biztosan ez lesz a következő évek legfontosabb területe”.

A kormányzati nyilatkozatokból tehát egyértelműen látszik, hogy az energiatárolás stratégiai területté válik Magyarországon. Ennek keretében már elrajtolt a Jedlik Ányos Energetikai Programon belül a vállalatoknak szánt 50 milliárd forintos keretösszegű támogatási program, amely a tárolói kapacitások gyors felfuttatását célozza.