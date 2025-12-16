ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.17
usd:
326.17
bux:
110227.16
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Újabb vámot vet ki az Európai Unió a mosógépekre, hűtőkre és autóalkatrészekre

Infostart

Az Európai Unió kiterjesztené a januárban életbe lépő szén-dioxid-alapú határvámot az importált autóalkatrészekre, hűtőszekrényekre és mosógépekre is, hogy bezárjon egy, a külföldi gyártók számára nyitva álló kiskaput.

A Portfolio cikke szerint a Reuters birtokába jutott a Bizottság tervezete. Mint írják, 2026-ban élesben indul az EU új klímapolitikai eszköze, a szén-dioxid-kiegyenlítő mechanizmus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Ennek lényege, hogy bizonyos, EU-n kívülről behozott termékeknél a behozatal során meg kell fizetni a termelésükhöz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás utáni „karbonvámot”.

A CBAM szándéka a „szénszivárgás” megakadályozása, vagyis

a cél az, hogy az európai ipar versenyképességét megóvják azoktól az olcsóbb importtermékektől, amelyek gyengébb környezetvédelmi előírások mellett készülnek.

A Bizottság a most előkerült javaslattal egy konkrét kiskaput is be akar zárni: a külföldi acél- és alumíniumgyártók ugyanis a nyersfémek helyett acélt vagy alumíniumot tartalmazó késztermékeket küldhetnének az EU-ba, amelyekre jelenleg nem vonatkozik a határvám.

A dokumentum szerint a bizottság a későbbiekben további kiterjesztést is fontolgat a cement-, a műtrágya- és a hidrogéniparban előállított termékekre.

Kezdőlap    Gazdaság    Újabb vámot vet ki az Európai Unió a mosógépekre, hűtőkre és autóalkatrészekre

európai unió

szén-dioxid

vámok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Íme a hat pont: új béketerv született az ukrajnai háború lezárására

Íme a hat pont: új béketerv született az ukrajnai háború lezárására

Hat pontos tervezetet készítettek az Elszántak Koalíciója és Ukrajna képviselői a kétnapos berlini tanácskozásukon.
 

Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna

Uniós biztos: az EU „egyetlen molekula energiát sem” fog soha többé importálni Oroszországból

Az ukránok szerint sikerült kilőniük egy értékes orosz tengeralattjárót

Donald Trump bizakodó, beszélt Vlagyimir Putyinnal is

VIDEÓ
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött az MNB – Mit csinál a forint?

Döntött az MNB – Mit csinál a forint?

Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A forint az euróval szemben egész nap oldalazott eddig, a dollár azonban délután 326,3-ig gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok

Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok

Szerzetesenként havi mintegy 400 ezer forintnyi költséget spórolnak meg a bakonybéli bencések külsős, piaci szereplők igénybe vétele helyett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 14:14
Váratlan helyzet miatt a paksi atomerőmű csak a háromnegyedén működik
2025. december 16. 14:01
Itt a friss alapkamatdöntés
×
×
×
×