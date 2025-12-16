Újabb vámot vet ki az Európai Unió a mosógépekre, hűtőkre és autóalkatrészekre

A Portfolio cikke szerint a Reuters birtokába jutott a Bizottság tervezete. Mint írják, 2026-ban élesben indul az EU új klímapolitikai eszköze, a szén-dioxid-kiegyenlítő mechanizmus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Ennek lényege, hogy bizonyos, EU-n kívülről behozott termékeknél a behozatal során meg kell fizetni a termelésükhöz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás utáni „karbonvámot”.

A CBAM szándéka a „szénszivárgás” megakadályozása, vagyis

a cél az, hogy az európai ipar versenyképességét megóvják azoktól az olcsóbb importtermékektől, amelyek gyengébb környezetvédelmi előírások mellett készülnek.

A Bizottság a most előkerült javaslattal egy konkrét kiskaput is be akar zárni: a külföldi acél- és alumíniumgyártók ugyanis a nyersfémek helyett acélt vagy alumíniumot tartalmazó késztermékeket küldhetnének az EU-ba, amelyekre jelenleg nem vonatkozik a határvám.

A dokumentum szerint a bizottság a későbbiekben további kiterjesztést is fontolgat a cement-, a műtrágya- és a hidrogéniparban előállított termékekre.