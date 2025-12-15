ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Két pohár rosé pezsgő, háttérben egy behűtött pezsgősüveggel.
Nyitókép: Getty Images/Silberkorn

Nem a buborékokkal volt baj: rosé pezsgőket vizsgált a Nébih

Infostart / MTI

Száraz rozé pezsgőket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a vizsgált alkoholos italok élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőek voltak, jogsértő jelölés miatt azonban öt terméknél hatósági eljárás indult.

A Nébih a Szupermenta terméktesztjén ezúttal a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján 23 száraz rozé pezsgőt vizsgált; a 0,75 literes kiszerelésű italok között 12 hazai és 11 külföldi volt. A tesztben édességi kategóriájukat tekintve brut nature, extra brut, brut, extra dry és dry kategóriájú termékek is szerepeltek, amelyek közül 14 pezsgő palackban, 9 pedig tartályban erjesztéssel készült.

Ellenőrizték többek között a pezsgők alkohol- és cukortartalmát, valamint a bennük lévő szén-dioxid mennyiségét és eredetét is. A tesztelt rozék alkoholtartalma címkéjük szerint 10,5 és 12,5 százalék között mozgott, ezek az értékek megfeleltek az analitikai vizsgálatok méréseinek.

A hivatal közelménye szerint a pezsgőkészítésnél a természetes erjedésből származó szén-dioxid a minőség és az eredetiség garanciája, ugyanis hozzáadott szén-dioxid esetén csupán habzóbornak és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbornak nevezhető az adott ital. Ezért fontos, hogy a Nébih vizsgálatai megállapították:

a tesztelt pezsgőkben lévő buborékok természetes úton, a pezsgő erjedése során keletkeztek. Általánosságban elmondható, hogy az italok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A szakértők nagy hangsúlyt helyeztek a jelölésvizsgálatra is, ahol azt ellenőrizték, hogy a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek – mint például az alkoholtartalom és a forgalomba hozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken.

A címkézés ügyében öt esetben állapítottak meg hibát:

három tételnél a kiszerelésen megtalálható QR-kód leolvasásával megjelenő információkkal kapcsolatban merült fel kifogás. Egy pezsgőnél nem igazolt földrajzi árujelző feltüntetésével adódott probléma, egy terméken pedig nem egyezett az eredeti és a kiegészítő magyar nyelvű címke adattartalma. Ezekben az esetekben jogsértő jelölés miatt hatósági eljárás indult az érintett termékek előállítóival, forgalomba hozóival szemben.

Kitértek a Szupermenta terméktesztek kedveltségi vizsgálatára is, ahol a szakértők és laikusok értékelése alapján a palackban erjesztett rozé pezsgők közül a „Veuve Pelletier brut rosé pezsgő”, a tartályban erjesztett rozé pezsgők közül pedig a „Törley Selection Rosé Sec” lett az első helyezett.

