2025. december 12. péntek Gabriella
mérnök ipar gépgyártás robotizáció - A couple of manufacturing process engineers had a discussion about welding assembly process improvement to decrease parts defect during production in front of the robot in an industrial factory. waste management concepts
Nyitókép: Cravetiger/Getty Images

Friss számok: visszaesik az ipari termelés, nő az építőipari termelés a tavalyi adatokhoz képest

Infostart

A KSH szerint októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés. Az építőipari termelés volumene az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt októberben.

2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal – erősítette meg pénteken kiadott második becslésével a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.

Októberben az ipari export volumene 2,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 8,5 százalékkal visszaesett, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0 százalékkal bővült.

A KSH részletezte: a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő

járműgyártás volumene 5,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten.

A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 8,6 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4 százalékkal meghaladta a 2024. októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32 százalékkal visszaesett.

A 9,0 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 4,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,8 százalékkal mérséklődött, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé a 2024. októberi szinten maradt.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,1 százalékkal mérséklődött. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,6 és 15,6 százalék közötti mértékben, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 1,2 és 16,8 százalék közötti mértékben nőtt a kibocsátás, leginkább a takarmány gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten.

Az előző havi növekedést folytatva a feldolgozóipar 5,7 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 2,0 százalékkal emelkedett, főként a kivitel növekedése miatt, miközben a belföldi értékesítés csökkent.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 32 százalékkal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.

A jelentés szerint az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,0 százalékos volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 15,6 százalékos visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.

A KSH közölte: a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 0,6 százalékkal emelkedett 2024 októberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 3,8 százalékkal csökkentek, az új exportrendelések 1,4 százalékkal nőttek. Az összes rendelésállomány október végén 1,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Január-októberben az ipari termelés 3,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,5 százalékkal a villamos berendezés gyártásában.

A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,6, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,0 százalékkal - derül ki a KSH jelentéséből.

2025 októberében az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 9,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

– jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, az egyéb építményeké 3,7 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,9 százalékkal elmaradt a 2025. szeptemberitől.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,0 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A megkötött új szerződések volumene 49,1, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 95,1 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 49,9 százalékkal meghaladta a 2024. októberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7 százalékkal nagyobb volt. Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest - közölte a KSH.

