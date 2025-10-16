ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
Nyitókép: 4ig

Korányi G. Tamás: a 4iG most a kedvenc tőzsdei papír

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Az idén 265 százalékot emelkedett a 4iG részvények árfolyama, a tőzsdei szakértő szerint most jöhet egy korrekció, de az sem fogja érdemben vissszavetni.

Egy hónap alatt 40 százalékos erősödés mellett szerdán újabb rekordot döntött a magyar tőzsdén a 4iG árfolyama. Az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő felidézte, hogy a társaság részvénye 2024 végén 924 forintot ért, most pedig 3380 forintos volt a szerdai záróár, ez 265 százalékos emelkedés, és ezen belül az utolsó egy hónapban is 40 százalékot tudott erősödni a papír.

A szakember az okok között említette, hogy az amerikai technológiai, illetve az európai védelmi papírok analógiájára a magyar befektetők megtalálták az egyetlen magyar papírt, amelyik ehhez valamilyen logika alapján kapcsolható. Az ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 4iG bevételének és a nyereségének a túlnyomó része még nem a védelmi és űriparból ered, de ez lesz a jövő, míg jelenleg a telekom üzletág hoz stabil bevételt. Azt is kiemelte, hogy a 4iG rengeteg új bejelentést tesz, kapcsolódik még Elon Musk cégéhez is, de az együttműködés a 25 százalékos tulajdonos Rheinmetall-lal is szépen halad.

A szerdai 7 százalékos erősödéshez hozzájárulhatott az is, hogy az Európai Unió támogatja az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti adatkábel, illetve az albán szárazföldi gerinchálózat fejlesztését, ez pedig Korányi G. Tamás értékelése szerint mindenképpen jó hír a 4iG-nek.

„A cég nagyon jól tudja tálalni a híreket, folyamatosan publikál, úgyhogy egyelőre most ez a kedvenc papír. A probléma az, ha a görbére nézünk, ez már majdnem függőleges, tehát a mániás szakaszban bőven benn járunk. Ilyenkor szokott érlelődni egy komolyabb korrekció, de azt gondolom, hogy még egy komolyabb korrekció sem fogja nagyon visszavetni, legfeljebb az utóbbi egy hónapot vagy pár hetet dolgozza le a papír” – értékelt a tőzsdei szakértő.

Az AutoWallis esetében nincs szó ilyen mértékű erősödésről, a társaság részvénye 153 forintot kezdte az évet, jelenleg 161,5 forintot ér, a Budapesti Értéktőzsdén ez az egyik legkisebb emelkedés, még a hat százalékot sem érte, miközben a BUX-index már 26 százalékot nőtt 2025-ben. Korányi G. Tamás kifejtette, hogy a legnagyobb bevételt a nagykereskedelemben könyvelhette el az AutoWallis, noha a növekedés csak 2,5 százalékos volt, de félévkor még mínusz három százalékon állt. A kiskereskedelemben a növekedés 21 százalék, míg a mobilitási szolgáltatás 17 százalékkal nőtt.

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.

