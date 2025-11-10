Hamarosan újraindulhat az amerikai szövetségi kormányzat

Több mint egy hónapja tart az amerikai szövetségi kormányzat leállása, október 1-je óta nem tudnak megegyezni a költségvetésről a szenátusban. Hamarosan azonban megszavazhatják a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot – írta meg a Portfolio az AP News alapján.

A 41 napja tartó leállás rendkívül sok területre hatással van, és az eddigi valaha volt leghosszabb leállásnak számít. Ameddig tart, sok, az amerikai szövetségi kormány által nyújtott szolgáltatás felfüggesztésre került, és körülbelül 1,4 millió szövetségi kormányzati alkalmazott fizetetlen szabadságon van, vagy fizetés nélkül dolgozik.

A demokraták azt szerették volna, hogy meghosszabbítsák azokat az intézkedéseket, amelyek értelmében több millió amerikainak olcsóbb az egészségbiztosítás. Ezen felül céljuk volt, hogy a Medicaid tekintetében Donald Trump elnök által bevezetett szigorításokat is visszavonják. A Medicaid a kormányzat egészségbiztosítása, amelyet több millió idős, megváltozott munkaképességű, illetve alacsony jövedelmű személy vesz igénybe. Továbbá a kormányzati egészségügyi hatóságok finanszírozásának csökkentését is céljuk volt visszavonni – olvasható a BBC cikkében.

A leállás elkerülésének érdekében felvetett törvényjavaslat az alsóházon átment, de a szenátus nem szavazta meg. Így október 1-jén az amerikai kormányzat hét év óta először leállt. Ennek megszüntetéséhez a két pártnak meg kell egyeznie a szenátusban egy olyan kompromisszumban, amelyet Trump aláírhat, taglalja a cikk.

Jelenleg a nélkülözhetetlennek ítélt szolgáltatások továbbra is működnek, de az ezeken a területeken dolgozók nem kapnak fizetést a kormányzat újraindulásáig. Így például a határvédelemben, rendfenntartásban dolgozóktól, az ICE, tehát a bevándorlási és vámügyekkel foglalkozóktól, és a kórházi dolgozóktól az az elvárás, hogy a szokott módon végezzék munkájukat. A posta (USPS) továbbra is működik, és a postahivatalok is nyitva tartanak, mert nem függenek a Kongresszustól finanszírozás szempontjából.

Ugyanakkor több ezer repülőjáratot már törölni kellett, a légiforgalmi irányítók fáradtságára hivatkozik a Transportation Department. Várhatóan a belföldi járatok 10 százalékát érinti ez a csökkenés a járatok volumenében. A hadsereg katonái egy ideiglenes megoldás keretében kapnak fizetést – teszi hozzá a BBC.

A jelenleg felvetett kompromisszum a kormányzat működését január végéig finanszírozná, és az Obamacare-ként ismert egészségbiztosítási rendszerről decemberre van egy szenátusi szavazás előreirányozva. Ez az elem komoly feszültséget okoz a demokrata párti politikusok között, hiszen sokan azt érzik, ezzel feladják a baloldali választói követeléseket – írja a Portfolio.