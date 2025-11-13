ARÉNA - PODCASTOK
Al Green texasi demokrata párti képviselő kiabál, miközben Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az amerikai törvényhozás, a kongresszus két háza előtt a washingtoni Capitoliumban 2025. március 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee

Vége a drámának az Egyesült Államokban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újraindulhat az amerikai kormányzat működése, a Kongresszus elfogadta az átmeneti költségvetést.

Az amerikai Kongresszus alsóháza elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt szerdán.

A 435 tagú képviselőház a republikánusok voksaival, hat demokrata átszavazóval, szűk többséggel fogadta el a jogszabályt, lezárva az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott. Donald Trump elnök korábban jelezte, hogy az elfogadást követően azonnal aláírja a törvényt, amely egyelőre január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását.

A kormányzati leállás minden szövetségi intézményt érintett, valamint a szövetségi költségvetésből finanszírozott programokat, köztük az ország 42 millió rászoruló polgárát érintő élelmiszersegély-programot.

A szövetségi kormány alkalmazottai az elfogadott költségvetés hiánya miatt fizetést sem kaptak, köztük azok a légiirányítók sem, akiknek a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát.

A kormányzati leállás elhúzódásában része volt annak, hogy a demokraták nem voltak hajlandóak megszavazni az átmeneti költségvetést abban az esetben, ha a republikánus többség és a Trump-adminisztráció nem hosszabbítja meg a Barack Obama elnökségéhez köthető egészségbiztosítási rendszer rendelkezését az állami szerepvállalás mértékéről, egy ahhoz kapcsolódó adókedvezményről.

A republikánusok jelezték, hogy a kormányzat működését és az egészségbiztosítási rendszer átalakítását két külön kérdésként akarják kezelni, valamint azzal vádolták a demokratákat, hogy az országot "ejtették túszul" politikai követelésük érdekében.

Az elfogadott, január végéig hatályos törvényben végül nem szerepel az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről szóló rendelkezés. A képviselőház végszavazását megelőzte a Szenátus, azaz a Kongresszus felsőházának voksolása, ahol több demokrata szenátor feladta ellenállását és csatlakozott a republikánusokhoz a kormányzati intézmények újraindulása érdekében.

24 ÓRA
Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

A nyugdíjszakértő szerint az aktuális inflációval megemelt nyugdíjak nem veszítenek vásárlóértékükből, de gyakorlatilag ez nem nyugdíjemelés, hanem karbantartás. A nyugdíjak vásárlóértéke Magyarországon minden évben elszakad az aktív keresetektől. Tavaly hat és fél, idén várhatóan négy és fél százalékkal – mondta az InfoRádióban Farkas András, a Nyugdíjguru honlap alapítója.
Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO-tagállamok nem tűrhetik tovább az orosz légteret sértő repüléseket, és ha Moszkva nem hagy fel a provokációkkal, a szövetségnek határozottabban kell reagálnia, akár az orosz gépek lelövésével is.

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
