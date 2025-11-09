Még az űrrakéták indítását is megakasztja a kormányzati leállás

A kormányzati leállás idején éjszakára korlátozzák a kereskedelmi űrrakéták indításás; a nappali startokat a NASA november 9-én esedékes Mars-küldetése után, jövő héttől hivatalosan felfüggesztik - írja a Space.com.

A döntés célja a repülőterekre nehezedő nyomás enyhítése, hogy a lehető legalacsonyabbra vegyék a légtérzárak okozta fennakadásokat Florida felett – a NASA Kennedy Űrközpontja és a Cape Canaveral Űrhaderő-állomás térségében –, valamint a kaliforniai Vandenberg Űrhaderő-bázis környékén.

A kormányzati leállás miatt ugyanis egyre több légiirányító nem veszi fel a munkát, mert már második hónapja nem kapnak fizetést. A csökkenő létszám miatt az amerikai Közlekedési Minisztérium és az FAA a hét elején elrendelte, hogy 40 nagy repülőtéren csökkentsék a járatszámot: péntektől 4 százalékkal, amely a jövő hét végére 10 százalékra emelkedhet.

A rakétaindítások korlátozása leginkább az Elon Musk által vezetett SpaceX űrvállalatot érinti, amely rendszeresen bocsát fel Starlink műholdakat alacsony Föld körüli pályára, a megakonstellációja folyamatos bővítéséhez. A vállalat idén már több mint 140 Starlink-küldetést teljesített.