Magyarics Tamás: nagy kérdés, hogy ki tudja előnyére fordítani a rekordhosszú amerikai kormányzati leállást

Történelmi rekordot döntött a kormányzati leállás hossza az Egyesült Államokban. A leállás miatt nemcsak egyes intézmények nem működnek, de szövetségi alkalmazottak sem kapják meg fizetésüket.

„A mostani kormányzati leállás esetén a legfőbb kérdés, hogy a demokraták szeretnék meghosszabbítani az Obamacare egyes intézkedéseit, ezzel úgy lépve föl, mint a nép barátai, akik szeretnének az egyébként nem nagyon fair amerikai egészségügyi rendszeren javítani. Ezzel szemben a republikánusok úgy vélik, hogy az Obamacare szelektív és sok esetben törvényellenes volt, és szeretnék a költségvetést csökkenteni” – mondta az InfoRádióban Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

„A vita akörül zajlik, hogy a republikánusok hajlandóak lennének tárgyalni bizonyos elemek megtartásáról az Obamacare-ből, ha a demokraták megszavazzák a költségvetést, utóbbiak viszont csak akkor hajlandóak tárgyalni, miután a kormányzó párt jelen formájában megszavazta a büdzsét”

– magyarázta a szakértő. A leállás mostanra világcsúcsot döntött, bár ez nem újdonság, hiszen hasonlóan hosszú már volt egyszer a 90-es években, Bill Clinton ideje alatt, a jóléti kiadások csökkentése ügyében. Magyarics Tamás leszögezte: annyi biztos, hogy a mostani kormányzati szünet rövidtávon nem tesz jót a republikánusoknak, főleg, hogy közeleg a félidős választás.

Az ELTE emeritus professzora szerint kérdéses, hogy sikerül-e a feleknek megegyezniük, valamint a különböző fórumokon, közösségi- és hagyományos médiában ki tud jobban kijönni az egészből, melyik párt tudja hatékonyabban hibáztatni a másikat a leállás miatt. A szakértő megjegyezte, az biztos, hogy

„a kialakult helyzetet a Republikánus Párt, illetve Donald Trump arra a célra is ki szeretné használni, hogy folytassa a kormányzat és az adminisztráció leépítését”.

Magyarics Tamás azt is kiemelte, nagyon fontos kérdés még, hogy egy megegyezés esetén mindazok a kormányzati dolgozók, akik most fizetés nélküli szabadságon vannak, illetve nélkülözhetetlen szervek esetén fizetetlenül dolgoznak, visszakapják-e a munkahelyüket, vagy folytatódik-e a leépítés.