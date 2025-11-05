ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.67
usd:
336.87
bux:
107479.46
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Magyarics Tamás: nagy kérdés, hogy ki tudja előnyére fordítani a rekordhosszú amerikai kormányzati leállást

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora az InfoRádióban arról beszélt, hogy milyen érdekek mentén vitázik immáron rekordideje a Republikánus Párt és a Demokrata Párt, illetve hogyan érintheti mindez azokat a munkavállalókat, akik addig fizetetlenül dolgoznak vagy fizetés nélküli szabadságon vannak.

Történelmi rekordot döntött a kormányzati leállás hossza az Egyesült Államokban. A leállás miatt nemcsak egyes intézmények nem működnek, de szövetségi alkalmazottak sem kapják meg fizetésüket.

„A mostani kormányzati leállás esetén a legfőbb kérdés, hogy a demokraták szeretnék meghosszabbítani az Obamacare egyes intézkedéseit, ezzel úgy lépve föl, mint a nép barátai, akik szeretnének az egyébként nem nagyon fair amerikai egészségügyi rendszeren javítani. Ezzel szemben a republikánusok úgy vélik, hogy az Obamacare szelektív és sok esetben törvényellenes volt, és szeretnék a költségvetést csökkenteni” – mondta az InfoRádióban Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

„A vita akörül zajlik, hogy a republikánusok hajlandóak lennének tárgyalni bizonyos elemek megtartásáról az Obamacare-ből, ha a demokraták megszavazzák a költségvetést, utóbbiak viszont csak akkor hajlandóak tárgyalni, miután a kormányzó párt jelen formájában megszavazta a büdzsét”

– magyarázta a szakértő. A leállás mostanra világcsúcsot döntött, bár ez nem újdonság, hiszen hasonlóan hosszú már volt egyszer a 90-es években, Bill Clinton ideje alatt, a jóléti kiadások csökkentése ügyében. Magyarics Tamás leszögezte: annyi biztos, hogy a mostani kormányzati szünet rövidtávon nem tesz jót a republikánusoknak, főleg, hogy közeleg a félidős választás.

Az ELTE emeritus professzora szerint kérdéses, hogy sikerül-e a feleknek megegyezniük, valamint a különböző fórumokon, közösségi- és hagyományos médiában ki tud jobban kijönni az egészből, melyik párt tudja hatékonyabban hibáztatni a másikat a leállás miatt. A szakértő megjegyezte, az biztos, hogy

„a kialakult helyzetet a Republikánus Párt, illetve Donald Trump arra a célra is ki szeretné használni, hogy folytassa a kormányzat és az adminisztráció leépítését”.

Magyarics Tamás azt is kiemelte, nagyon fontos kérdés még, hogy egy megegyezés esetén mindazok a kormányzati dolgozók, akik most fizetés nélküli szabadságon vannak, illetve nélkülözhetetlen szervek esetén fizetetlenül dolgoznak, visszakapják-e a munkahelyüket, vagy folytatódik-e a leépítés.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Magyarics Tamás: nagy kérdés, hogy ki tudja előnyére fordítani a rekordhosszú amerikai kormányzati leállást

egyesült államok

költségvetés

egészségügy

vita

demokrata párt

republikánus párt

magyarics tamás

kormányzati leállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

A Facebookra töltött fel videót a miniszterelnök, amelyben arról beszél, hogy milyen témákról lesz szó pénteken a Donald Trumppal való találkozón.
 

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Javul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Javul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Szétverték az AI-részvényeket a tegnapi amerikai kereskedésben, a Nasdaq több mint 2 százalékos eséssel zárt kedden és az ázsiai tőzsdéken is negatív volt a hangulat ma reggel, különösen nagyot esett a japán tőzsde. Az európai indexek mínuszban nyitottak, a techszektort övező aggodalmak mellett a Novo Nordisk gyorsjelentése is nyomást gyakorolt a hangulatra, de napközben volt egy kis fellélegzés, elkezdték ledolgozni a mínuszokat az irányadó európai indexek, az amerikai tőzsdéken pedig kisebb felpattanás látszik.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?

Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?

Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mamdani speaks after New York City mayoral race victory

Mamdani speaks after New York City mayoral race victory

Democrats have swept the first major elections of Donald Trump's second term, with the US president saying the ongoing government shutdown is a "big factor".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 16:46
Éles koalíciós vita a sorkatonaságról és a német hadsereg erősítéséről: Boris Pistoriust támadják a konzervatívok
2025. november 5. 14:36
Itt az EU ellenszere a versenyképességi bajokra
×
×
×
×