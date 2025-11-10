ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
Female Air Traffic Controller with Headset Talk on a Call in Airport Tower at Night. Office Room is Full of Desktop Computer Displays with Navigation Screens, Airplane Flight Radar Data for the Team.
Nyitókép: Getty Images / gorodenkoff

Egyre nagyobb a káosz az amerikai légiforgalomban

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokban már mintegy másfél ezer légi járatot töröltek helyi idő szerint a hétfő reggeli órákban, a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye.

Légi közlekedési adatok szerint a keleti parti idő szerint kora reggeli órákban már 1540 járat nem tudott elindulni, továbbá mintegy 1100 repülőgép késve közlekedett. A közlekedési fennakadások oka a szövetségi kormány több mint 40 napja tartó működésképtelensége, miután nincs elfogadott költségvetés.

A kormányzati leállás érinti a Szövetségi Légiirányítási Hivatalhoz (FAA) tartozó légiirányítókat, akik kénytelenek fizetés nélkül is dolgozni. Az amerikai légitársaságok szombaton több mint 1500 járatot töröltek, vasárnap már 2900 járatot érintett az intézkedés.

A szövetségi közlekedési minisztérium a múlt héten arról határozott, hogy a légi közlekedés biztonsága, és a létszámhiánnyal küzdő légiirányítás leterheltségének csökkentése érdekben péntektől 10 százalékkal csökkentik az amerikai légtér forgalmát.

Sean Duffy közlekedési miniszter vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a légi közlekedésben napról napra egyre nagyobb fennakadásokra, a tovagyűrűző hatások miatt növekvő számú járattörlésre és késésre kell számítani. Hozzátette, hogy egyre több légiirányító nem veszi fel a munkát.

A Kongresszus felsőháza vasárnap éjszaka előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy nyolc demokrata szenátor igennel voksolt. Ezzel kézzelfogható közelségbe került, hogy a következő napokban a Kongresszus elfogadja az amerikai szövetségi intézmények újraindítását célzó átmeneti költségvetést.

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

The blast happened near one of the Indian capital's most famous buildings, the 17th Century Red Fort.

