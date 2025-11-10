Egyre nagyobb a káosz az amerikai légiforgalomban

Légi közlekedési adatok szerint a keleti parti idő szerint kora reggeli órákban már 1540 járat nem tudott elindulni, továbbá mintegy 1100 repülőgép késve közlekedett. A közlekedési fennakadások oka a szövetségi kormány több mint 40 napja tartó működésképtelensége, miután nincs elfogadott költségvetés.

A kormányzati leállás érinti a Szövetségi Légiirányítási Hivatalhoz (FAA) tartozó légiirányítókat, akik kénytelenek fizetés nélkül is dolgozni. Az amerikai légitársaságok szombaton több mint 1500 járatot töröltek, vasárnap már 2900 járatot érintett az intézkedés.

Dozens of planes line up at Newark Liberty International Airport amid hours-long delays as US airports struggle with a shortage of air traffic controllers during the government shutdown. pic.twitter.com/DuE3vOCrra — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 10, 2025

A szövetségi közlekedési minisztérium a múlt héten arról határozott, hogy a légi közlekedés biztonsága, és a létszámhiánnyal küzdő légiirányítás leterheltségének csökkentése érdekben péntektől 10 százalékkal csökkentik az amerikai légtér forgalmát.

Sean Duffy közlekedési miniszter vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a légi közlekedésben napról napra egyre nagyobb fennakadásokra, a tovagyűrűző hatások miatt növekvő számú járattörlésre és késésre kell számítani. Hozzátette, hogy egyre több légiirányító nem veszi fel a munkát.

INSANE! Over 700 flights nationwide have been canceled as a result of the ongoing U.S. government shutdown. pic.twitter.com/lknJemqdam — Katherine Davis (@parth98983929) November 10, 2025

A Kongresszus felsőháza vasárnap éjszaka előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy nyolc demokrata szenátor igennel voksolt. Ezzel kézzelfogható közelségbe került, hogy a következő napokban a Kongresszus elfogadja az amerikai szövetségi intézmények újraindítását célzó átmeneti költségvetést.