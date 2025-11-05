ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nyugdíjmegtakarítás – 15 százalék feletti bővülés jött össze

Infostart / MTI

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek – közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak költségeit visszamenőleg jelző díjterhelési mutató 2024-ben átlagosan 0,68 százalékra csökkent az előző évi 0,69 százalékról. A mutató egyik eleme, a tagoktól levont működési díjrész kis mértékben, 0,26 százalékra esett vissza, miközben a befektetés, vagyonkezelés kapcsán számított díjterhelés változatlanul 0,42 százalék maradt.

A működési költségek apadásának oka, hogy e mutatót a pénztárak vagyonára vetítik, és a befizetéseknek és a kiváló hozamoknak köszönhetően a szektor vagyona összességében 15,4 százalékkal bővült tavaly – tették hozzá.

A korrigált díjterhelési mutató – amely a vagyonhatás kiszűrésével, egy átlagos, 30 éves felhalmozási időszakkal rendelkező tag hipotetikus megtakarításához viszonyítja a tagi költségeket – az előző két évhez hasonlóan 0,73 százalék maradt. Ezen belül változatlanul alakultak a működési (0,31 százalék) és a befektetési (0,42 százalék) költséghányadok is – írták a közleményben.

2025-ben a 30 éves pénztári teljes költségmutató (TKMNYP) előző évi átlagosan 0,9 százalékos értéke minimálisan, 0,93 százalékra módosult. Ennek elsődleges oka, hogy a pénztárak a mutató számításához az MNB ajánlásának megfelelően az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj hatóság (EIOPA) tavaly decemberi kockázatmentes hozamgörbéjét használják, aminek értéke kis mértékben nőtt a 2023. évivel összevetve.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak valamennyi költségmutatója így hosszú távon is 1 százalék alatti, ami azt jelzi, hogy a szektor ajánlatai változatlanul rendkívül versenyképesek az egyéb nyugdíjcélú öngondoskodási termékekkel összevetve – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

Bajnokok Ligája: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ezzel győzött a Liverpool a Real Madrid ellen

Bajnokok Ligája: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ezzel győzött a Liverpool a Real Madrid ellen

Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid ellen. Sokak szerint elvettek Szoboszlaitól egy tizenegyest, de Kovács István játékvezető és a VAR másképp döntött. Aztán a magyar sztár egy gólpasszal kárpótolta magát, ezzel 1-0-ra győzött a Liverpool. 21 órától hét BL-mérkőzést játszottak Európa-szerte.
 

Simán győzött Prágában az Arsenal, ilyen fiatal játékos még sosem lépett pályára a Bajnokok Ligájában

Szoboszlai Dominik kedd este más szájízzel várta a Real Madridot, mint egy éve

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Romokban áll a donyecki erődváros, Pokrovszk, ahol elkeseredett küzdelem folyik a támadó orosz és a védekező ukrán erők között. Az ukránok azt állítják, különleges erőket, több fegyvert és eszközt küldtek a városba, de ez már aligha fogja megakadályozni, hogy a közeljövőben teljesen orosz kézre kerüljön. Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában. Helyi jelentések szerint Orjol városa is támadás alá került az éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?

Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?

Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak.

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrats have also won governor races in Virginia and New Jersey as Californians voted to redraw election maps.

