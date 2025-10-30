Újabb magyar banknál lett elérhető egyszer használatos bankkártya, ami biztonságosabbá teszi az online vásárlásokat

Az egyszer használatos bankkártya jellegéből adódóan nem alkalmas ismétlődő tranzakciók, például előfizetések vagy rendszeres díjak rendezésére, viszont megelőzhető vele az engedély nélküli pénzlevonás ismeretlen weboldalakon történő fizetés után – hívja fel a figyelmet a money.hu szakértője.

A Gránit Bank kínálatában is megjelenő egyszer használatos bankkártya az eBank mobilalkalmazásban néhány másodperc alatt létrehozható. Kizárólag egy tranzakció lebonyolítására alkalmas, utána azonnal megszűnik. Naponta maximum 5 darab egyszer használatos kártya generálható, függetlenül a bankszámlák számától, de egy számlához egyszerre csak egy aktív kártya kapcsolódhat. A szolgáltatás elérhető forint, euró, amerikai dollár és román lej számlákhoz is, amennyiben azokhoz aktív bankkártya tartozik.

A CIB Bank Visa Internetkártyája egy virtuális eszköz, amely kizárólag internetes vásárlásokra használható, és elkülönített számlával rendelkezik. A virtuális kártya adatai eltérnek a hozzá kapcsolt fizikai kártyáétól. Egyszer vagy többször használatos virtuális kártyát is létre lehet vele hozni. Az egyszer használatos kártyákból naponta legfeljebb 20 darab generálható, maximum 50 darab lehet egyidejűleg aktív. Az érvényességi idő fixen 5 nap, amely elteltével a kártya automatikusan megszűnik.

Bár nem magyar, a Revolut fintech szolgáltató is kínál egyszer használatos kártyát, ami Visa vagy Mastercard is lehet. A létrehozás díjmentes, és a kártya a felhasználó választása szerint egy konkrét pénzszámlához kapcsolható, vagy a rendszer automatikusan kiválasztja a fizetés devizájában vezetett számlát. A Revolut-fiókhoz egy időben csak egy egyszer használatos kártya rendelhető, és 24 órán belül legfeljebb 5 kártya hozható létre egymás után.

Fontos megkülönböztetni az egyszer használatos kártyákat a virtuális bankkártyáktól, amelyeket internetkártyának, digitális kártyának vagy webkártyának is neveznek. A virtuális kártyák nem feltétlenül egyszer használatosak, sok esetben a fizikai bankkártyát egészítik ki vagy helyettesítik, és külön alszámla is tartozhat hozzájuk. Általában csak internetes vásárlásra alkalmasak, készpénzfelvételre és POS-terminálon történő fizetésre nem (bár vannak kivételek).

Virtuális kártyát kínál az Erste, az OTP (Virtuális kártya és Mastercard webKÁRTYA) és a Raiffeisen (Virtual No Plastic Mastercard). Ezzel szemben a K&H, a MagNet, az MBH Bank és az UniCredit jelenleg nem forgalmaz virtuális kártyát.

A Gránit Banknál fizikai kártya igénylésekor a Digital Kártyaszolgáltatás keretében azonnal használható digitális kártya is igényelhető. Ez a kártya szélesebb körű használatra is alkalmas (online vásárlás, érintéses mobilfizetés, NFC-képes ATM-ből készpénzfelvétel), és a fizikai kártya aktiválásáig érvényes (vagy maximum 60 napig).

A Wise fintech szolgáltatónál a virtuális kártya létrehozása díjmentes. Bár a Wise kártyája nem egyszer használatos, a cég a biztonság növelése érdekében azt javasolja, hogy az ügyfelek minden vásárlás után blokkolják, majd a következő tranzakció előtt oldják fel a kártyát az applikációban. Illetéktelen használat gyanúja esetén azonnal új kártyaadatok igényelhetők, így a vásárlás utáni megújítással a kártya hasonlóan kezelhető, mint az egyszer használatos kártyák.