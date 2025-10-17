ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
333.63
bux:
102968.67
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Új lendületet kaphatnak a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok

Infostart / MTI

Kenneth Kies, az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának (US Department of the Treasury) adópolitikáért felelős államtitkára pénteken hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát – közölte az NGM pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a felek az egyeztetés során áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét, valamint a bilaterális kapcsolatok további erősítésének lehetséges területeit. Ennek érdekében a két államtitkár részletesen tárgyalta a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításának kérdését is. Továbbá megállapodtak abban, hogy szakértői szinten a felek megkezdik a közös munkát az adóegyezmény mihamarabbi visszaállítása céljából.

Az Egyesült Államok Magyarország egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a második legfontosabb szereplő, emellett Magyarország harmadik legnagyobb befektetője. A Magyarországon működő amerikai cégek a GDP számottevő részét termelik meg, ráadásul mintegy 20 ezer magyar család megélhetését biztosítják – ismertették.

Lóga Máté a tárgyalás kapcsán kiemelte, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, miközben Magyarország Európa egyik leginkább nyitott gazdasága, amely töretlenül élvezi a nemzetközi, így az amerikai befektetők bizalmát. Továbbá hangsúlyozta, hogy a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatok minden korábbinál magasabb szinten állnak. Magyarország 3 éve nyíltan kiáll a tárgyalások a diplomácia és a béke mellett, ezért nem véletlen, hogy – a béke szigete, Budapest ad otthont a következő Trump–Putyin találkozónak – áll a közleményben.

Lóga Máté – a Budapest Airport igazgatóságának elnökeként – arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 májusától ismételten közvetlen légijáratok erősítik a két ország közötti gazdasági és turisztikai együttműködést – írták a közleményben.

Az államtitkár washingtoni útja során képviseli Magyarországot a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén is, valamint tárgyalásokat folytat a kiemelt hitelminősítők és befektetési bankok képviselőivel – tájékoztatott az NGM.

Kezdőlap    Gazdaság    Új lendületet kaphatnak a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok

egyesült államok

ngm

kettős adóztatás

lóga máté

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól

Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól
Több jelentős módosítás is életbe lép a Magyar Fejlesztési Bank koordinációjában megvalósuló, európai uniós társfinanszírozású Otthonfelújítási Programban. Csökken az önerő mértéke, és szélesedik a programban elvégezhető felújítások köre – mondta az InfoRádióban Kasziba Levente, az MFB EU-üzleti igazgatója.
 

Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – magyar idő szerint kora este – érkezett meg a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. A felek a Fehér Ház kabinettermében válaszoltak újságírói kérdésekre csaknem háromnegyed órán keresztül, mielőtt elvonultak a munkaebédre.
 

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék

A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék

Világszerte nyomás alá kerültek a bankrészvények, miután az Egyesült Államokban a regionális bankok kapcsán komoly kérdések merültek fel ezek hitelgyakorlataival, illetve a rendszerben lappangó rossz hitelekkel kapcsolatban. A Wall Street-i esést lekövették az ázsiai tőzsdék is, szinte minden piacon esést lehetett látni, és Európában is jelentős mínuszok jellemzők. Az amerikai tőzsdék a mai napra már igyekeznek javítani a tegnapi zuhé után, amit részint a USA-Kína kereskedelmi konfliktus enyhülésére irányuló jelek is támogatnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Zelensky Tomahawk missiles could escalate Ukraine war

Trump warns Zelensky Tomahawk missiles could escalate Ukraine war

The US president pushes back on Ukraine's request for long-range missiles, as he meets Zelensky for talks at the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 21:10
Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól
2025. október 17. 20:00
Két új közvetlen járatot indít a Wizz Air, és nem is akárhova
×
×
×
×