Új lendületet kaphatnak a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok

A tájékoztatás szerint a felek az egyeztetés során áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét, valamint a bilaterális kapcsolatok további erősítésének lehetséges területeit. Ennek érdekében a két államtitkár részletesen tárgyalta a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításának kérdését is. Továbbá megállapodtak abban, hogy szakértői szinten a felek megkezdik a közös munkát az adóegyezmény mihamarabbi visszaállítása céljából.

Az Egyesült Államok Magyarország egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a második legfontosabb szereplő, emellett Magyarország harmadik legnagyobb befektetője. A Magyarországon működő amerikai cégek a GDP számottevő részét termelik meg, ráadásul mintegy 20 ezer magyar család megélhetését biztosítják – ismertették.

Lóga Máté a tárgyalás kapcsán kiemelte, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, miközben Magyarország Európa egyik leginkább nyitott gazdasága, amely töretlenül élvezi a nemzetközi, így az amerikai befektetők bizalmát. Továbbá hangsúlyozta, hogy a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatok minden korábbinál magasabb szinten állnak. Magyarország 3 éve nyíltan kiáll a tárgyalások a diplomácia és a béke mellett, ezért nem véletlen, hogy – a béke szigete, Budapest ad otthont a következő Trump–Putyin találkozónak – áll a közleményben.

Lóga Máté – a Budapest Airport igazgatóságának elnökeként – arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 májusától ismételten közvetlen légijáratok erősítik a két ország közötti gazdasági és turisztikai együttműködést – írták a közleményben.

Az államtitkár washingtoni útja során képviseli Magyarországot a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén is, valamint tárgyalásokat folytat a kiemelt hitelminősítők és befektetési bankok képviselőivel – tájékoztatott az NGM.