Drónokkal vadásznak a szőlőkabócára

A tárcavezető közölte: csütörtöktől nemcsak a szakemberek keresik a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kártevőket, az ültetvényeket drónokkal is átvizsgálják. A lakosság országszerte még akár hetekig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső drónokkal. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást - ismertette.

Hazánkban 22-ből már 17 borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó.

A két kiemelten fertőzött vármegyében, Somogy vármegyében a rovarölő szeres védekezés csütörtökön megkezdődött és az időjárás függvényében Zala vármegyében is sor kerülhet - mondta.

Kitért arra, hogy a betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet. A kormány mindent megtesz, hogy megfékezze a szőlőtőkéket sújtó súlyos fertőzést.

"Erre a célra 3,8 milliárd forintot különítettünk el. Számíthatnak ránk a gazdák és a borászok" - fogalmazott Nagy István.