Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

A múlt héten ismét erősödni tudott a forint, ezért péntekre új, másfél éves csúcsra kapaszkodott a magyar deviza. „A magas, 6,5 százalékos kamatszint továbbra is erős támaszt nyújt a forintnak, emellett az euró–dollár árfolyamában tapasztalható nyugodt piaci körülményeknek köszönhető a forint új csúcsa” – indokolta a piaci erősödést az InfoRádióban Beke Károly.

A Portfolio elemzője további, jelentős erősödést nem vár a forinttól, miután az elmúlt hetekben a 390-es szinthez képest már nem kapott jelentős lendületet, impulzust. Felhívta a figyelmet a Standard and Poor's pénteki, magyarországi értékelésére. „A hitelminősítőnél egy lépésre vagyunk a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriától, negatív kilátással. Egy leminősítés negatívan hatna a forintra, hiszen átkerülne a befektetésre nem ajánlott kategóriába Magyarország” – mondta az elemző, hozzátéve, ha leminősítés nem is, de

egy kritikusabb hangvételű elemzés – ami egy lehetséges leminősítést vetít előre jövő tavaszra – megakaszthatja a forint elmúlt időszakban látott erősödését.

Az elemzők többsége szerint nem valószínű jelentős fordulat az év végéig a forint piacán. Beke Károly elképzelhetőnek tart mérsékelt gyengülést a következő hónapokban, de nem drámai mértékben. „Jó az esély arra, hogy a 400-as szint alatt, 390 és 400 közötti sávban zárja a forint az évet” – jelentette ki az elemző.