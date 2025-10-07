ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.61
usd:
332.44
bux:
0
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A dollárral és az euróval szemben is erős héten van túl a forint, a hazai fizetőeszköz mindkét devizával szemben egy százalék körül erősödött. Az InfoRádiónak nyilatkozó elemző enyhe forintgyengülésre, de továbbra is 400 alatti euróárfolyamra számít.

A múlt héten ismét erősödni tudott a forint, ezért péntekre új, másfél éves csúcsra kapaszkodott a magyar deviza. „A magas, 6,5 százalékos kamatszint továbbra is erős támaszt nyújt a forintnak, emellett az euró–dollár árfolyamában tapasztalható nyugodt piaci körülményeknek köszönhető a forint új csúcsa” – indokolta a piaci erősödést az InfoRádióban Beke Károly.

A Portfolio elemzője további, jelentős erősödést nem vár a forinttól, miután az elmúlt hetekben a 390-es szinthez képest már nem kapott jelentős lendületet, impulzust. Felhívta a figyelmet a Standard and Poor's pénteki, magyarországi értékelésére. „A hitelminősítőnél egy lépésre vagyunk a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriától, negatív kilátással. Egy leminősítés negatívan hatna a forintra, hiszen átkerülne a befektetésre nem ajánlott kategóriába Magyarország” – mondta az elemző, hozzátéve, ha leminősítés nem is, de

egy kritikusabb hangvételű elemzés – ami egy lehetséges leminősítést vetít előre jövő tavaszra – megakaszthatja a forint elmúlt időszakban látott erősödését.

Az elemzők többsége szerint nem valószínű jelentős fordulat az év végéig a forint piacán. Beke Károly elképzelhetőnek tart mérsékelt gyengülést a következő hónapokban, de nem drámai mértékben. „Jó az esély arra, hogy a 400-as szint alatt, 390 és 400 közötti sávban zárja a forint az évet” – jelentette ki az elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

forint

árfolyam

standard and poors

beke károly

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

A dollárral és az euróval szemben is erős héten van túl a forint, a hazai fizetőeszköz mindkét devizával szemben egy százalék körül erősödött. Az InfoRádiónak nyilatkozó elemző enyhe forintgyengülésre, de továbbra is 400 alatti euróárfolyamra számít.
Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.
 

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Flamingókkal is támadja Ukrajna Oroszországot

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi mélypont közelében a jen, de mi lesz a forinttal?

Történelmi mélypont közelében a jen, de mi lesz a forinttal?

A francia belpolitikai válság újabb hullámokat vetett a nemzetközi piacokon, ami a forintot is gyengülő pályára állította. A befektetők ma több fontos adatot várnak: érkeznek a magyar ipari termelési számok, a német gyártói megrendelések, valamint amerikai külkereskedelmi és inflációs adatok is, miközben a tengerentúlon továbbra is a kormányzati leállás fenyegetése tartja bizonytalanságban a piacokat. Eközben a japán deviza az euróval szemben történelmi mélypont közelébe süllyedt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)

A Pénzcentrum 2025. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attacks

Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attacks

Sir Keir Starmer urges students not to join pro-Palestinian protests on the second anniversary of the 7 October Hamas attack on Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 21:16
Kamatcsökkenés – jó hír a vállalkozásoknak
2025. október 6. 19:56
Az uniós állampolgárok megtakarításai az Európai Bizottság célkeresztjében
×
×
×
×