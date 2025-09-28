ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Oeconomus: a gasztronómiának nagyobb hatása van a gazdaságra, mint gondolnánk

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy mekkora részét teszi ki a hazai és a globális gazdaságnak és foglalkoztatásnak az élelmiszeripar és a gasztronómia, illetve hogy EU-s viszonylatban miért ilyen magas hazánkban az éttermek által lebonyolított forgalom.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányt készített a gasztronómia gazdasági jelentőségéről, mert a tányérra kerülő étel nem csupán kulináris élmény, hanem a globális gazdaság egyik hajtóereje is.

„A teljes élelmiszerlánc részesedése a gazdaságban meghaladja a 12 százalékot, ám ha a foglalkoztatást, a munkahelyek számát nézzük, akkor 40 százalék kapcsolódhat az élelmiszeriparhoz” – mondta az InfoRádióban Németh Viktória. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője hozzátette, ennek a magas számnak az az oka, hogy nem csupán a közvetlenül az élelmiszer-termelésben és feldolgozásban dolgozók tartoznak ide, hanem olyan szektorok munkavállalói is, mint a vegyipar és a gépgyártás, melyek kiszolgálják az előbbieket.

A gasztronómia és az éttermi szektor 3,5 százalékot tesz ki a globális GDP-ből, ezzel összehasonlítva Magyarországon nagyságrendileg 2,2 százalékát termeli ez a terület a nemzeti összterméknek.

Foglalkoztatás tekintetében pedig körülbelül a munkahelyek 2,5 százalékát adja az élelmiszeripar – magyarázta az elemző.

Habár ez az adat alacsonynak tűnk, számszerűsítve 2600 milliárd forintot meghaladó forgalmat jelent, ami igen magas, hiszen az Európai Unió adataival összehasonlítva az látható, hogy Magyarország az éttermi fogyasztás, költés tekintetében a koronavírus-járvány előtt a ranglista nyolcadik helyén állt, azóta pedig a hatodik helyre jött föl. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy hazánkban drágák lennének az éttermi szolgáltatások európai összevetésben és a magyarok azért költenének sokat – tette hozzá Németh Viktória, alátámasztva azzal, hogy egy brit felmérés szerint a magyar éttermi árak a 27. helyen szerepelnek az európai listán.

Németh Viktória szerint az úgynevezett gasztroturizmusban annak is nagy jelentősége van, hogy egy ország gasztronómiájának milyen a híre. Mint mondta, kevés olyan nemzeti konyha van, ami megelőzi a híres európaiakat, például az olaszt vagy a franciát.

Magyarország hírnevét is kifejezetten erősíti ez a műfaj, hiszen nemzetközi viszonylatban a magyar konyhát a ranglista 20., európai szinten pedig a 10. helyre sorolják.

Az elemző szerint hazánkban is egyre erősödő műfaj a gasztroturizmus, a turisták egy része csak azért látogat Magyarországra, hogy megkóstolják a magyar ízeket akár élelmiszerek, akár borok formájában.

A fine dining műfaja kapcsán az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője azt mondta, mivel ez az éttermi szolgáltatások egyik csúcsterméke, így az élelmiszerláncban igen szűk szegmenst képvisel, a GDP-hez való hozzájárulás töredékét teszi ki. Világszinten ez 3,4 százalék körül mozog, ami azt mutatja, hogy ugyan kicsi a szektor, viszont az úgynevezett hozzáadott értéke igen magas gazdasági összevetésben, ugyanis rendkívül komplex gazdasági ágazatról beszélünk – tette hozzá Németh Viktória.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: a gasztronómiának nagyobb hatása van a gazdaságra, mint gondolnánk

élelmiszer

gazdaság

étterem

gasztronómia

vendéglátás

élelmiszeripar

németh viktória

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: a gasztronómiának nagyobb hatása van a gazdaságra, mint gondolnánk

Oeconomus: a gasztronómiának nagyobb hatása van a gazdaságra, mint gondolnánk
Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy mekkora részét teszi ki a hazai és a globális gazdaságnak és foglalkoztatásnak az élelmiszeripar és a gasztronómia, illetve hogy EU-s viszonylatban miért ilyen magas hazánkban az éttermek által lebonyolított forgalom.
 

Winelovers Wine Awards: a Sauska lett a legeredményesebb magyar borászat

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább

Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább

Az európai gazdálkodók és iparágak súlyos veszteségeket szenvednek el az egyre gyakoribb aszályok miatt, amelyek éves szinten már 11,2 milliárd eurós kárt okoznak a kontinensen - számolt be a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 15:18
Winelovers Wine Awards: a Sauska lett a legeredményesebb magyar borászat
2025. szeptember 28. 14:45
Digitális ébresztő – a fennmaradását kockáztatja az a vállalkozás, amelyik nem halad a korral
×
×
×
×