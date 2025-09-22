Beszélgetés a gazdasági szuverenitás előnyeiről és veszélyeiről

A program 17.30-kor kezdődik, és a résztvevők arra keresik a választ, mit is jelent szuverénnek lenni az Európai Unió tagállamaként, illetve hol húzódnak a magyar mozgástér határai.

A beszélgetésben Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője és Sebestyén Géza, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője osztja meg álláspontját.

A moderátor Richter Soma, az MCC kutatója, aki arra törekszik majd, hogy a dilemmákat közérthetően bontsa ki. A beszélgetés során választ kapunk azon kérdésekre, hogy mennyibe kerül a szuverenitás csorbulása, meddig tartható fenn a gazdasági semlegesség, és hogyan védhetők meg a stratégiai ágazatok.

Az OECD adatai szerint Magyarország az egyik legnyitottabb gazdaság Európában. Ez a nyitottság azonban együtt jár a sebezhetőséggel. A külföldi befektetések munkahelyeket teremtenek, de egyben függőséget is kialakítanak. Szó lesz arról is, hogy hogyan tud hazánk ezen két szempont között hatékonyan egyensúlyozni.

A rendezvény célja, hogy ne csupán szakpolitikai vitát kínáljon, hanem szélesebb közönség számára is megvilágítsa, hogy a szuverenitás nem absztrakt fogalom, hanem a mindennapokat is érintő kérdés.

