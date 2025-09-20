Bajban a gazdaság? Minden állatból kevesebb van Európában

Az Eurostat nemrég közzétette az európai állatállományok létszámának 2024-es alakulását: az Európai Unióban továbbra is csökken a haszonállatok létszáma – írja az agroinform.hu

Az állatállománylétszámok csökkentek a főbb állattenyésztési ágazatokban, ezzel folytatódott az elmúlt években megfigyelt negatív tendencia. A számok nem átmeneti létszámingadozásokat mutatnak, hanem egy állandósulni látszó tendenciát, amely minden főbb állatfajt érint, függetlenül a földrajzi területtől, ami egy mélyebb, strukturális változásra utal.

A sertések száma például megközelítőleg 132 millióra csökkent, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

A csökkenés még jelentősebb volt a szarvasmarhák esetében, amelyek létszáma 2,8 százalékkal, megközelítőleg 72 millió állatra csökkent.

A juhok létszáma is visszaesett 1,7 százalékkal, 57 millióra egyedre, míg a kecskéké 1,6 százalékkal csökkent, így létszámuk az unióban megközelítőleg 10 millió egyedet tesz ki jelenleg.

Az Eurostat szerint az európai állatállománylétszámok a 2014 és 2024 közötti tízéves időszak alatt jelentősen csökkentek.

A sertések létszáma 8,1 százalékkal, a szarvasmarháké 8,7 százalékkal, a juhoké 9,4 százalékkal, a kecskéké pedig szembetűnően magas arányban, 16,3 százalékkal csökkent. Más szóval, ma Európában több millió haszonállattal kevesebb él, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Az európai állattenyésztők növekvő költségekkel, bonyolult szabályozásokkal és egyre erősödő globális versennyel küzdenek. A csökkenés egyik oka az, hogy Európa ökológiai átállást hajt végre, többek között a mezőgazdasági szektorban is. Ennek eredményeként gazdaságok ezrei – különösen a kis, családi vállalkozások – kényszerültek bezárni.

Az Európai Unióban a gazdaságok száma jelentősen csökkent 2005 és 2020 között, több mint 14 millióról körülbelül 9,1 millióra. Ez mintegy 5,3 millió gazdaság elvesztését jelenti,

vagyis 37 százalékos csökkenést az elmúlt tizenöt évben. Ez a drámai csökkenés minden típusú gazdaságban megfigyelhető, beleértve a vegyes, az állattenyésztésre szakosodott és a növénytermesztésre szakosodott gazdaságokat is, azonban különösen a vegyes gazdaságokat és az állattenyésztő gazdaságokat érintette a csökkenés.

Kérdés, hogy mindez hogy hat az élelmiszer-importra és az élelmiszer-biztonságra a kontinensen.