2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Nyitókép: Unsplash.com

Gyenge volt a szezon, növekedés helyett visszaesés volt – mondja a Balatoni Kör elnöke

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Balatoni Kör elnöke szerint a várakozásaikat alulmúlta az idei főszezon a Balatonon. Pach Gábor úgy látja, a jövedelemtermelő képességük tovább romlott.

Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádióban nem kertel: "hát gyenge" volt a szezon a magyar tengernél.

„Kijelenthetjük most már, szeptember közepén, hogy a várakozásainkat egy kicsit alulmúlta. Hétvégén ment ki a tagságnak egy kérdőív, és 15-20-an már válaszoltak is; akik eddig visszaküldték, azoknak nincs 10 százaléka sem, akik azt mondták, hogy jobb volt ez a nyár a tavalyinál. Van 25-30 százalék, amely azt mondja, hogy jelentősen romlott, a maradék szerint nem változott” – vázolta Pach Gábor.

Azt is elmondta, hogy a költségszintek tovább emelkedtek a szolgáltatóknál, és a jövedelemtermelő képesség is tovább romlott: 70 tagjuk van, köztük borászatok, éttermek, szállásadók, látnivalók, kikötők, e széles merítésből alakítják ki a képet a szezonról. A számok – mint nyomatékosította – nem véglegesek, de azért jól ismeri Zamárdit és a saját számait, és ez alapján idén nem volt növekedés, inkább stagnálás vagy pici visszaesés.

Hogy a kevesebb vendég vagy a kisebb vásárlóerő-e a probléma alapvetően, arról Pach Gábor azt mondta,

nem világos, hogy az emberek kevésbé tudnak-e költeni, vagy csak egyszerűen nem hajlandók.

Azt figyelte meg, hogy óvatosabbak lettek az emberek.

„Természetesen van egy olyan réteg, amellyel nem tudunk mit kezdeni, amelynek egyébként sincs semmilyen elkölteni való pénze” – tette hozzá, de Pach Gábor szerint viszonylag költséghatékonyan el lehet menni egy-két napra a Balatonra országbérlettel, sok helyen van szabad strand és minden településen van olcsó, megfizethető szálláshely. „Mindig az igényszint az, ami nagyon nehéz kérdés: nagyon kevésért nagyon nagy elvárásaink nem lehetnek” – mondta az elnök, de hozzátette, az elvárást és a pénztárcát összehangolva lehet hnyaralni a Balatonon.

Leszögezte azonban, hogy a Balaton „egy európai üdülőhely, európai árakkal, európai szolgáltatásokkal”, az elmúlt tíz évben mind a vendéglátásban, mind a szállodai szolgáltatásban, de egyébként a borászatokban is nagyon komoly beruházások, fejlesztések történtek, ezért a Balatoni Kör elnöke úgy véli, „ezek a szolgáltatók tényleg Európa élvonalába tartoznak”.

