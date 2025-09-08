Grád Ottó: 600 forint alatti üzemanyag lesz a kutakon, de autópálya-matrica nem biztos

2025. szeptembertől megszűnik az autópálya-matricák elektronikus vásárlása esetén korábban érvényesített kényelmi díj felszámításának lehetősége valamennyi online felületen, így sem a Nemzeti Mobilfizetési Zrt, sem annak viszonteladói nem terhelhetik ilyen költséggel az ügyfeleket. A kényelmi díj pár száz forinttól pár ezer forintig terjedő összeget jelentett egy-egy vásárlás alkalmával. Szintén szeptember elsejétől megszűnt a a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által a fizikai viszonteladóknak korábban fizetett jutalék. A fizikai viszonteladók kizárólag üzemanyagtöltő állomások és a határátkelőhelyek 5000 méteres körzetében működő üzletek lehetnek. A döntésnek köszönhetően éves szinten a kormányzati számítások szerint kétmilliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

A lépés érinti a benzinkút-üzemeltetőket, hiszen eddig az egyik szolgáltatás volt az autópálya-matrica értékesítése, amiért szerződésben rögzített díjat kaptak az üzemeltetők. Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ez a díj azonban eddig sem nyújtott fedezetet a költségekre, emiatt eddig is vita volt az útdíjszolgáltató és a töltőállomás-hálózatok között.

„Ez eddig sem egy profittermelő szolgáltatás volt, de elsősorban az autópályás töltőállomásokon teljesen természetes volt az, hogy autópálya-matricát is értékesítettek, ráadásul készpénzért is meg lehetett vásárolni. Most a díj teljes kivezetésével viszont ez egy veszteséges szolgáltatás lesz, nem véletlen, hogy lehet hallani már most is, hogy

vannak olyan töltőállomások, amelyek felfüggesztik az autópálya-matrica értékesítését”

– mondta a főtitkár, és hozzátette, eddig inkább a kisebb hálózatok léptek, a nagyobbak még most vizsgálják a jogszabály-módosítás következményeit. Grád Ottó szerint azonban nagy valószínűséggel a veszteség ellenére a legtöbb nagy hálózat fenn fogja tartani legalább a fontosabb kútjain a matricaárusítást.

Az eddigi ellentételezés alig több mint egy százaléka volt az autópálya-matrica árának, ettől mostantól elesnek az üzemeltetők, de a főtitkár szerint ez a díj biztosan nem volt „inflációgerjesztő”.

Semmi sem indokol üzemanyagár-változást

Érezhetően csökkent az üzemanyagok ára az elmúlt időszakban, 600 forint alatt állt meg ez a folyamat, és Grád Ottó úgy látja, hogy mivel továbbra is elsősorban a kőolaj ára és a forint árfolyama határozza meg a hazai üzemanyagárakat, ezért jelentős változás a közeljövőben nem fenyeget.

„A kőolaj világpiaci ára továbbra is nagyon kedvező, legalábbis a korábbi időszakhoz képest mindenképp, hiszen jelen pillanatban is 67 dollár alatt van az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj jegyzésára, és az utóbbi időben azt is tapasztalhattuk, hogy mind a dollárral, mind az euróval szemben tartósan az erős sávban tartózkodik a forint, ezért semmi sem indokol bármiféle komolyabb üzemanyagár-változást” – mondta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, és úgy véli, nem vállal nagy kockázatot, ha kijelenti:

a következő néhány hétben továbbra is 600 forint alatti átlagos üzemanyagárakat találnak majd a fogyasztók a töltőállomásokon.

Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a gázolaj ára továbbra is magasabb lesz a benzinnél, mert még a nyári időszakban, amikor általában ez a trend fordulni szokott, sem tudott a gázolaj ára a benziné alá menni. „Most pedig indul a szezon, az ősz-tél slágerterméke a gázolaj, ebben az időszakban trendszerűen magasabb a gázolaj ára, hiszen jóval magasabb az igény iránta, így a jelen pillanatban is tapasztalható 6-8 forintos árkülönbség nagyobbá is válhat” – mondta Grád Ottó.