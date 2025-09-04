Stagflációs jelek az amerikai gazdaságban – kijött az új Fed-jelentés

Az elmúlt hetekben „alig, vagy egyáltalán nem változott” az amerikai gazdasági aktivitás, derül ki a Federal Reserve tegnap megjelent Beige Book jelentéséből – írta meg a Portfolio. A bérek nem tudták követni az emelkedő árakat, amely szerepet játszott a fogyasztói kiadások csökkenésében.

Az évente nyolcszor kiadott jelentés előző kiadása július közepén látott napvilágot, az akkori adatokhoz képest a tizenkét Federal Reserve körzet többsége alig tapasztalt változást a gazdasági aktivitásban. Minden régióban tapasztalható volt viszont áremelkedés, kettőben az inputköltségek erőteljes növekedését emelték ki.

A vámok árnövelő hatását szinte minden körzet megemlítette

– teszi hozzá a jelentés.

A foglalkoztatási szint is stagnál, a tizenkét körzet egyikében enyhe csökkenésről számoltak ráadásul be. Több régióban is bizonytalanak a cégek az új munkaerő felvételével kapcsolatban, a gyengébb kereslet miatt. A Fed döntéshozóinak jelenleg az inflációs kockázatok, és a munkaerőpiac állapota közti aggodalmak között kell megtalálniuk az egyensúlyt.