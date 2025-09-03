Árzuhanás az élelmiszereknél – és a drogériai termékeknél is

Az év eleje óta a drogériai termékek 26,6, az élelmiszerek pedig 19,6 százalékkal lettek átlagosan olcsóbbak – jelentette ki Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookra feltöltött videójában.

Az államtitkár elmondta, az árrésstop bevezetése előtt a multik akár 30 százalékos árrést is alkalmaztak olyan termékeken, mint a mosogatószer, a mosópor, vagy a tusfürdő. Hozzátette, a családok számára kézzelfogható, hogy egy nagybevásárlásnál kevesebbet kell fizetniük, mint korábban.

Ezt számos példán keresztül érzékeltette: az intézkedés nélkül kilónként 1000 Ft-tal több lenne a trappista sajt ára, de a folyékony mosószerek és a samponok esetében is több száz forintos a különbség. Szintén több lenne a tusfürdők, tisztítószerek, és a liszt, tej ára is.

Az árrésstop jelenlegi formájában május vége óta él, hatályos az élelmiszerekre és a drogériai termékekre is. Mindkettő kategóriában harminc alapvető termékre érvényes az intézkedés. Az élelmiszerek esetében 10 százalékos, a drogériai termékeknél 15 százalékos a maximális kiskereskedelmi árrés.