Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) szakmai napján a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (HUN-REN SZTAKI) 2025. június 2-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Sok pénz forog kockán: új lehetőség PhD-hallgatók számára

Infostart / MTI

Pathway to Business néven vállalkozásfejlesztési program indul a magyarországi egyetemeken tanuló PhD-hallgatók számára, az ösztöndíjat, mentorálást és projektfinanszírozást is kínáló programra online formában szeptember 15-ig jelentkezhetnek a doktoranduszok – jelentette be az innovációért felelős helyettes államtitkár.

Bódis László a 6. Doszfeszt rendezvényen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a több részből álló projekt során a jelentkezők októberben először egy digitális tananyag segítségével, angol nyelven sajátíthatják el a vállalkozásalapítás, az innováció és a startup világ alapfogalmait és alapismereteit, amit egy három hónapos akcelerátor program követ, ahol már egy-egy projektet kezdenek el csapatokban kidolgozni.

A projekt harmadik fázisában fél év áll rendelkezésükre a projektek olyan szintre történő eljuttatására, hogy akár egy új startup vállalkozás létrehozása is reálissá váljon – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Bódis László hangsúlyozta, már a három hónapos akcelerátor programban való részvételért is havi 50 ezer forint ösztöndíj jár a részvevőknek. A harmadik szakaszban azok a hallgatók, akik megtartják aktív doktoranduszi státuszukat, 150 ezer, a passzív hallgatói státusszal és abszolutóriummal rendelkező, a vállalkozásuk építésére fókuszáló hallgatók pedig havi 400 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, emellett a projektek finanszírozására pedig maximum egymillió forintot vehetnek igénybe.

Kifejtette, az idei tesztévben ötven doktoranduszhallgatót fognak kiválasztani a program második és harmadik szakaszában történő részvételre, 2026 nyarán pedig egy demo day-jel, azaz egy befektetők előtt való prezentációval zárul a program, ahol már a konkrét startup fejlesztéseiket fogják bemutatni a csapatokba szerveződő hallgatók.

Azt várják a programtól, hogy miután a hallgatók megismerkednek az üzleti világ, az innováció, a startup világ alapfogalmaival, és gyakorlati tudást szereznek, ezt a tudást és az új megközelítést sikeresen fogják az egyetemeken terjeszteni - hangoztatta a helyettes államtitkár.

Molnár Dániel, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke a tájékoztatón kiemelte, a szövetség év elején készített felmérése szerint végzésük után a doktoranduszok közel tíz százaléka szeretne saját vállalkozást indítani, ez a program pedig olyan lehetőség számukra, amellyel kívánalmaiknak eleget tudnak tenni.

Emlékeztetett, szeptember elsejétől elindul az új doktori képzés, emellett az elmúlt években nagyon sok fejlesztés valósult meg a doktori képzés eddigi rendszerében is.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja arról beszélt, szükség van nagyon sok olyan kutatóra, aki nemcsak a saját szakterülete tudományos részével, hanem lehetséges gazdasági hasznaival, illetve a tudományos, innovációs eredmények gazdasági életbe való átültetésével egyaránt tisztában van.

A programról a Nemzeti Innovációs Ügynökség vonatkozó oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

