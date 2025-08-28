ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Female Electronics Factory Workers in Blue Work Coat and Protective Glasses Assembling Printed Circuit Boards for Smartphones with Tweezers. High Tech Factory with more Employees in the Background.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Jó hír a magyar gazdaságról

Infostart / MTI

Az előző hónaphoz képest az üzleti szektor és a fogyasztók is kedvezőbb kilátásokról számoltak be augusztusban, a gazdálkodási környezet enyhén kiszámíthatóbbá vált – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

A várakozások összefoglaló mutatója, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal emelkedett, mínusz 17,0 pontra a júliusi mínusz 19,2 pontról.

Az üzleti bizalmi index – a júliusi 2 pontos süllyedés után – augusztusban 2 ponttal mínusz 12,8 pontra emelkedett. A GKI – az EU támogatásával végzett – felmérése alapján az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest, továbbra is az építőipar a legkevésbé bizakodó, a legkedvezőbbnek pedig az üzleti szolgáltatások ítélte meg a kilátásokat. Megállt a foglalkoztatási indikátor romlása is, a következő 3 hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül létszámbővítésére, 12 százalék pedig létszámcsökkentésre. Bizakodás ezen a téren leginkább az iparra és a szolgáltatásokra jellemző – írták.

A közlemény szerint a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága 5 havi csúcsra jutott. A kiszámíthatóság hiányától a legjobban az iparvállalatok, legkevésbé az üzleti szolgáltatók szenvednek. Az árindikátor nem változott lényegesen, a következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, csökkentésre 7 százalék készül. A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándék 15 havi mélypontra esett – tették hozzá.

A GKI fogyasztói bizalmi index augusztusban bő 2 ponttal mínusz 28,8 pontra emelkedett, ezzel 4 havi csúcsra jutott. Minden eleme javult, a lakosság a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. Kedvezőbbnek ítélték meg az ország egy éves kilátásait is, mint júliusban, javult a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is. Az inflációs várakozás enyhén emelkedett, a munkanélküliségtől való félelem csökkent – derül ki az adatokból.

A konjunktúraindex alakulását bemutató augusztusi felmérés a GKI honlapján tekinthető meg.

Kezdőlap    Gazdaság    Jó hír a magyar gazdaságról

magyar gazdaság

gazdaságkutatók

gki

konjunktúraindex

