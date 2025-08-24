ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szüretelőgép szedi a legkorábbi érésű szőlőfajtát, a Csabagyöngyét a Balaton Agrár Zrt. területén a Somogy megyei Ordacsehi határában 2020. augusztus 8-án. Ordacsehi és környéke a Csabagyöngye legnagyobb termőterülete, innen a Varga Pincészet idén mintegy 90 ezer kilogramm Csabagyöngyét vásárol, amelyből 90 ezer palack bort készít a badacsonyörsi központjában.
Nyitókép: MTI/Varga György

A magyar agráriumot kettős tragédia érte - a volt miniszter intelmei

Infostart

Botos Katalin, az Antall-kormány egykori minisztere, a Rubikon folyóiratban megjelent cikkében a magyar mezőgazdaságot ért 20. századi csapásokat elemzi, amelyek a földosztással és a rendszerváltáskori privatizációval függnek össze. Szerinte a termőföld ugyan magyar kézben maradt, de a folyamat két lépésben tönkretette a mezőgazdaságot és a vidéket.

Botos Katalin - a Rubiconban megjelent cikke - szerint a mezőgazdaság hanyatlásának első lépése az 1945-ös földosztás volt. Bár a lépés a parasztság földéhségét célozta, a Kommunista Párt politikai célokra használta fel. A földosztás eredményeként létrejött birtokstruktúra gazdaságilag nem volt hatékony, mivel a rengeteg apró parcellán nehéz volt nemzetközi piacra termelni.

A szerző hangsúlyozza, hogy a későbbi téeszesítés indokolt lett volna a nagyüzemi termelés érdekében, de a diktatúra idején erőszakosan és kegyetlenül hajtották végre. Ez a folyamat nemcsak az emberi tényezőt, a humán tőkét pusztította el a középparaszti réteg kiirtásával, hanem jelentős ökológiai károkat is okozott a rövidtávú, mennyiségorientált szemlélet miatt. Ez volt a világháború utáni első tragédia.

A rendszerváltás utáni reprivatizáció tévedései

A második tragédiát a rendszerváltás utáni reprivatizáció hozta el. Botos Katalin szerint a Kisgazdapárt a mezőgazdasági kárpótlás ígéretével szerezte meg a politikai támogatást. A szerző rámutat, hogy az MDF kezdeti agrárprogramja, amelyet Bogárdi Zoltán készített, a kis-középgazdaságokban látta a jövőt, azonban két téves feltételezésre épült: a biztos szovjet- és hazai piac meglétére. A Szovjetunió összeomlása után azonban ezek a piacok megszűntek, és a magyar mezőgazdaság egy felkészületlen, nehéz világpiaci versenyhelyzetbe került.

Botos Katalin hibának tartja az EU-s agrártámogatásokra való túlzott ráhagyatkozást is,

mivel ez rövidtávú gondolkodást és kiszolgáltatottságot eredményezett. Ezt példázza a cukorgyárak esete is, amelyeket felvásároltak, majd bezártak, így a cukorrépa-termelők piac nélkül maradtak.

A szerző szerint a kormánynak támogatnia kellett volna a szövetkezeti modellt, amire Ausztriában látott példát. Úgy véli, az államnak aktívan be kellett volna avatkoznia a gazdaságba, felvásárló szervezetek és helyi élelmiszer-feldolgozó ipar kiépítésével. A magántermelők támogatásának elmaradása és a nagy külföldi kereskedelmi láncok elterjedése miatt a termőfölddel való gazdálkodás sokaknak nem érte meg, ami munkahelyek megszűnéséhez és a vidék elnéptelenedéséhez vezetett.

Botos Katalin felhívja a figyelmet arra, hogy

a lakosság élelmiszer-fogyasztásának jelentős része ma már importból származik, ami komoly devizakiáramlást jelent,

miközben az agrárágazat történelmileg mindig is devizatöbbletet termelt Magyarországnak.

Konklúzió

Végül azt is megállapítja, hogy az agrárium súlyát a politika az elmúlt évtizedek többségében helytelenül mérte fel. A vidék megtartó ereje, az ágazat fontossága az exportban, s ökológiai szerepe elsőrendű helyet adna a gazdaságpolitikában ennek az ágazatnak. Fontos a kocsma, mint közösségi hely; de fontosabb a felvásárló hálózat kiépítése, a kulturális szint emelése, a modern technika beépítése a mindennapokba, hogy a vidéki lét perspektívát jelentsen a fiataloknak.

A szerző a 80-as években az Agrárkutó Intézet munkatársa is volt.

Kezdőlap    Gazdaság    A magyar agráriumot kettős tragédia érte - a volt miniszter intelmei

agrárium

privatizáció

botos katalin

rubicom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vége a MotoGP-nek, rémálom lett az M7-es

Vége a MotoGP-nek, rémálom lett az M7-es

Az M7-es autópályán, különösen a Budapest felé vezető oldalon, jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki vasárnap délután - részben korábbi és friss balesetek, részben a MotoGP Magyar Nagydíj helyszínéről távozók miatt.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vance: Oroszország jelentős engedményeket tett a béke érdekében

Vance: Oroszország jelentős engedményeket tett a béke érdekében

JD Vance amerikai alelnök szerint Oroszország jelentős engedményeket tett az ukrajnai háború tárgyalásos rendezése érdekében, és bizakodó a békefolyamat előrehaladását illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide mi is mennénk vele nyaralni: elképesztően szexi az olimpikon atlétalány

Ide mi is mennénk vele nyaralni: elképesztően szexi az olimpikon atlétalány

Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky vows to continue fighting as Ukraine marks independence day

Zelensky vows to continue fighting as Ukraine marks independence day

Russia meanwhile said power and energy facilities had been targeted overnight by Ukraine, which has not commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 24. 08:35
Hétfőn jön a nagy bejelentés a Porschénál, hatalmas bukta lett az akkugyártás
2025. augusztus 23. 19:40
Hernádi Zsolt: ez egy politikailag motivált, ostoba döntés Brüsszeltől
×
×
×
×