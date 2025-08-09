2027-ig minden eldőlhet a Wizz Airnél

A Bloomberg cikke szerint két évet ad magának a Wizz Air magyar vezérigazgatója, Váradi József, hogy úrrá legyen az üzleti kudarcokon, és visszaszerezze a befektetői bizalmat - vette észre a 24.hu.

A légitársaságot 2003-ban "társalapító" vállalkozó 2027-re stabilizálná a céget, amely az Abu-Dhabiból való kivonulással bizonytalanodott el.

Ismert, a vállalat részvényei a tavalyi 35 százalékos zuhanás után idén "csak" 4,6 százalékos esésben vannak.

A kockázatokat csökkentik, az útvonal-hálózatot egyszerűsítik - Közép- és Kelet-Európára fognak koncentrálni a cégnél. Meg kell oldani a motorproblémákat is, amelyeket beszállítójuk, a Pratt & Whitney okozott.

A cégnek segítene a közel-keleti és az ukrajnai háború vége is, mert épp keleti terjeszkedésben voltak, amikor ezek megkezdődtek.

Váradi József szerint rossz döntések és balszerencse egyaránt közrejátszik a pechszériához.

A cél, hogy a légitársaság piaci részesedése 26 százalékról legalább 30 százalékra emelkedjék a régióban, ebben pedig fontos szerep jut majd Erdélynek és az albán tengerpartnak.