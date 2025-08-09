ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 9. szombat Emőd
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

2027-ig minden eldőlhet a Wizz Airnél

Infostart

Emberi döntések és balszerencse egyaránt sújtották a vállalat az alapító-vezető Váradi József szerint.

A Bloomberg cikke szerint két évet ad magának a Wizz Air magyar vezérigazgatója, Váradi József, hogy úrrá legyen az üzleti kudarcokon, és visszaszerezze a befektetői bizalmat - vette észre a 24.hu.

A légitársaságot 2003-ban "társalapító" vállalkozó 2027-re stabilizálná a céget, amely az Abu-Dhabiból való kivonulással bizonytalanodott el.

Ismert, a vállalat részvényei a tavalyi 35 százalékos zuhanás után idén "csak" 4,6 százalékos esésben vannak.

A kockázatokat csökkentik, az útvonal-hálózatot egyszerűsítik - Közép- és Kelet-Európára fognak koncentrálni a cégnél. Meg kell oldani a motorproblémákat is, amelyeket beszállítójuk, a Pratt & Whitney okozott.

A cégnek segítene a közel-keleti és az ukrajnai háború vége is, mert épp keleti terjeszkedésben voltak, amikor ezek megkezdődtek.

Váradi József szerint rossz döntések és balszerencse egyaránt közrejátszik a pechszériához.

A cél, hogy a légitársaság piaci részesedése 26 százalékról legalább 30 százalékra emelkedjék a régióban, ebben pedig fontos szerep jut majd Erdélynek és az albán tengerpartnak.

Rettegés a nyeregben – felmérés a hazai kerékpárosokról

Rettegés a nyeregben – felmérés a hazai kerékpárosokról

A kerékpározók legfőbb motivációja a kötetlen mozgásforma és az egészségmegőrzés lehetősége – mondta a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa a szervezet legfrissebb kutatásáról. Kádár Melinda a kerékpárosok félelmeiről is beszélt.
Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
A Közel-Kelet középhatalma szervezkedik már Izrael ellen

A Közel-Kelet középhatalma szervezkedik már Izrael ellen

Törökország és Egyiptom közös fellépésre szólítja fel a muszlim országokat Izrael Gázai övezetre vonatkozó tervei ellen, miután mindkét ország elítélte a zsidó állam lépéseit.

Ilyen se gyakran van manapság: teljes titokban igazolt egy portugál klub, senki nem tudott róla

Ilyen se gyakran van manapság: teljes titokban igazolt egy portugál klub, senki nem tudott róla

A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.

Vance and Lammy to host Ukraine talks, as Zelensky warns against US-Russia summit without Kyiv

Vance and Lammy to host Ukraine talks, as Zelensky warns against US-Russia summit without Kyiv

The talks come shortly after US President Trump announced he will meet Russia's President Putin in Alaska on Friday.

2025. augusztus 9. 06:50
Radikális változások jönnek a szállodák fürdőszobáinál
2025. augusztus 8. 21:06
Klímapolitikai tanácsadó az ingyenes öntözővízről: ez pazarláshoz vezethet
