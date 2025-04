Elemző a vámháborús fordulatról: Amerika nem akarja Kína ölébe lökni az Európai Uniót

Donald Trump szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok – Kína kivételével – 90 napra felfüggeszti a kivetett vámokat. Az érintett országokra – köztük az Európai Unió tagállamaira is – 10 százalékos általános vám lesz érvényes az átmeneti időszakban. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy a napokban több mint 75 ország kereste meg az amerikai kormány képviselőit, hogy megoldást találjanak a kereskedelmi akadályokkal, vámokkal, valutamanipulációval, egyéb érintett tarifákkal kapcsolatban, és „ezek az országok semmilyen módon nem vezettek be megtorlásokat az Egyesült Államokkal szemben”. A Kínával szembeni vámtarifát viszont 125 százalékra emelte Donald Trump.

Az amerikai elnök szerdai bejelentését követően emelkedni kezdett a BUX-index, illetve beobbantak a vezető nyugat-európai részvénypiacok, amelyek 5-10 százalék körüli pluszokat értek el. Weinhardt Attila az InfoRádióban úgy fogalmazott, ez „rendkívül nagymértékű mozgás”, de lehetett rá számítani azok után, hogy szerdán az amerikai kereskedésben óriási, 9-12 százalékos indexemelkedések történtek. A Portfolio energiapiaci elemzője szerint a vámintézkedések miatt nagy most a bizonytalanság.

Mint mondta, a magyar piac relatíve alulteljesít a szerdai fejlemények után, hiszen csak 5,3 százalékos pluszban áll a BUX-index, amely így nagyjából 88 ezer pontra „ugrott vissza”. A különböző hangulati ugrásokra a négy vezető magyar bankpapír közül jellemzően az OTP Bank reagál a legnagyobb mértékben, ez most is így történt, ahogy kisebb mértékben emelkedett a Magyar Telekom, a MOL és a Richter is.

Weinhardt Attila emlékeztetett, hogy az elmúlt napokban halmozottan lehetett rendkívül nagy eséseket látni a piaci mozgásokban, de

Donald Trump szerdai bejelentésének hatására most egy kicsit fellélegezhetnek a szereplők.

A visszaesések idején nagyon borús finanszírozási jeleket kezdtek mutatni a kötvénypiacok, és egyesek drámai forgatókönyveket vázoltak, szerda óta viszont „nagyon erős felpattanás” érzékelhető. Ezzel együtt az elemző szerint továbbra is sok a kérdőjel, mivel az amerikai határidős indexek még mindig inkább a bizonytalanságot erősítik. Az S&P 500 Futures jelzése például 5500 pont környékéről 5450-re esett vissza. Weinhardt Attila megjegyezte: a legtöbb szereplő most kivárásra játszik, „a piacok újraértelmezik a helyzetet, és figyelik, hogy érdemes-e újra mozgolódni, vagy most inkább egy kicsit a partvonalon kellene maradni, miután mostanában a Truth Social-posztok igencsak durván képesek megmozgatni a piacokat”.

A Portfolio energiapiaci elemzője felhívta a figyelmet, hogy a 90 napos felfüggesztés alatt is érvényben lesz a 10 százalékos általános vám, így továbbra is nagy kérdés, hogy a következő napokban hogyan reagál az Európai Unió az amerikai kormányzat döntéseire. Weinhardt Attila elmondta: Donald Trump szerdai bejelentésével a deeszkaláció felé fordította a helyzetet, és tulajdonképpen most az Európai Unió „térfelére dobta a labdát”.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy szerinte a kínaiak nem akarnak tárgyalni. A tárcavezető úgy fogalmazott, „a modern történelemben nekik van a legkevésbé kiegyensúlyozott gazdálkodásuk, és a helyzet kiéleződésén ők veszítenek leginkább”. Weinhardt Attila szerint Scott Bessent nyilatkozatából azt lehetett kiolvasni, hogy

az Egyesült Államok nem akarja, hogy a vámintézkedések egymás karjába taszítsák az Európai Uniót és Kínát.

Az elemző szerint nem véletlen, hogy az uniós tagállamok esetében az átmeneti időszakra 10 százalékos általános vám lesz érvényben, Kína tekintetében viszont 125 százalékra emelték a vámtarifát az amerikaiak. Úgy véli, ebből arra lehet következtetni, hogy az EU és az USA közötti relációban a normalizálódás felé haladhatnak a folyamatok, és Washington nem fogja hagyni, hogy az uniós tagországok közeledjenek Kína felé. „Az Egyesült Államok Kínát tekinti legfőbb kihívójának és legnagyobb ellenfelének, így nem akarja, hogy tovább erősödjön és újabb támogatókat szerezzen” – fejtegette az elemző.

Azt gondolja, nem lehet kiszámítani, hogy Kína és az Európai Unió lesz-e annyira rugalmas, hogy nap mint nap képes legyen követni az amerikai elnök lépéseit, hiszen Donald Trump gyorsan elébe megy a dolgoknak. „Mindenki folyamatosan újraértékeli a helyzetet, de ez az akut fázis remélhetőleg idővel a megnyugvás és a kiszámíthatóság felé fog elmozdulni, legalábbis óriási igény lenne erre a vállalatok szempontjából is” – összegzett Weinhardt Attila.