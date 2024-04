Virág Barnabás: „a monetáris politika új szakaszba lépett”

Az első számú globális megatrend lett a mesterséges intelligencia boom, ami alapjaiban ír át üzleti modelleket, diszruptálhat iparágakat és felborítja az eddigi játékszabályokat. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozunk az AI in Business c. rendezvényünkön, milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára az egyes szektorokban és területeken. Mellébeszélés helyett üzleti stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatnak be a témát ismerő tanácsadók, IT-beszállítók, és azok a vállalati vezetők, akik már aktívan keresik vagy már meg is találták az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket. A Portfolio AI in Business rendezvényéről ebben a cikkünkben számolunk be.