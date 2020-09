Augusztusban 4,514 ezer volt a foglalkoztatottak száma, ami az előző havi, júliusi adatnál 53,7 ezerrel magasabb - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatait közlő Heti Monitorból. A részletes foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokra szeptember 29-ig kell várni.

Az egy évvel korábbi adatokkal összevetve azonban mintegy 18 ezer fővel marad el a foglalkoztatottak száma.

Ugyanakkor az adatok értelmezéséhez nem árt tudni, hogy ezt a statisztikát az adatfelvételt önbevallás alapján készíti a KSH, és foglalkoztatottnak az számít, aki az adatfelvétel hetében legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendelkezett munkával, de abban átmenetileg (pl. betegség, szabadság, ideértve a szülési szabadságot is) nem dolgozott. Az alkalmazásban állók számáról most nem közölt adatot a KSH.

A munkanélküliek száma júliushoz képest 32,1 ezer fővel csökkent, összesen 184,4 ezer fő volt 2020. augusztusában. Munkanélkülinek a módszertan szerint az számít, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg volt távol, a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, a kikérdezés időpontjában rendelkezésre állt, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha megfelelő állás kínálkozna számára, illetve már talált munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd. A munkanélküliek számának csökkenésébe vélhetően az is belejátszott, hogy azoknak, akiknek még áprilisban sikerült elintézniük, hogy hivatalosan is álláskeresőként regisztrálják őket, júliusra járt le a 3 hónapos ellátott időszakuk.

A 15-74 évesek munkanélküliségi rátája egyébként augusztusban 4,0 százalékos volt, ami 0,6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál, amikor 28 ezerrel kevesebben kerestek munkát, mint a múlt hónapban.

A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 70,7 százalékos volt augusztusban, ami 1,1 százalékponttal magasabb a júliusinál és mindkét nem foglalkoztatási rátája egyaránt 0,2 százalékponttal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

