A Niccoló Salvi által építtetett, híres Trevi-kút Rómában.
Nyitókép: Unsplash

Többé nem lehet csak úgy megnézni Róma egyik fő látványosságát

Infostart

Januártól a turistáknak belépőjegyet kell fizetni, ha meg szeretnék tekinteni a híres Trevi-kutat.

Január 7-től a turistáknak kéteurós belépőjegyet kell váltaniuk Olaszországban a Trevi-kúthoz is, a rómaiak azonban továbbra is ingyen látogathatják a híres műemléket – írja a Corriere della Sera olasz lap híradása nyomán az atv.hu.

A városvezetés komoly bevételt vár a szigorítástól. A Trevi-kút környékén már egy éve korlátozták a látogatószámot a nagy forgalom miatt, és egyszerre csak 400 turista lehet a közelében. Januártól két bejáratot alakítanak ki, egyet a turistáknak, egyet pedig a helyieknek.

A 2 eurós jegyet készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet majd fizetni.

Alessandro Onorato, Róma idegenforgalmi illetékese elmondta, a belépőjegy bevezetésével a híres műemléket, Niccolo Salvi 17. századi barokk alkotását is védeni akarják. A jegybevételből pedig a fejlesztéseket és szolgáltatásokat fogják finanszírozni. A városvezetés az első félévben 5,3 millió látogatóval számol, így a Colosseum után a Trevi-kút lehet Róma második leglátogatottabb látványossága.

