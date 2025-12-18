ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Izgalmas, szembetűnő újítás jöhet az iPhone-oknál

Infostart

Az iPhone 18-szériától kezdődően a kijelző alá költöztetheti a Face ID-t az Apple, így csökkentve a képernyőt kitakaró szenzorsziget méretét.

Az Apple 2017-ben, az iPhone X-szel mutatta be az arcalapú azonosítást, avagy a Face ID-t. Az ezt működtető érzékelő a képernyő tetején lévő szenzorszigetben van elrejtve, melynek mérete az évek során csökkent ugyan, de még ma is jelentős részt harap ki a képernyőből.

Ez azonban a jövőre érkező iPhone 18-szériánál megváltozhat, az Apple ugyanis a kijelző alá ültetheti a Face ID szenzorát – írja egy, a kínai Weibo közösségi oldalon megjelent szivárogtatás nyomán a 9to5Mac, amit a hvg.hu szemlézett.

A cég „mikro-transzparens”, avagy átlátszó üveget használhat a már korábban is rebesgetett megoldáshoz. Azt a szivárogtató nem fejtette ki, hogy az iPhone 18-széria minden tagja megkapja-e ezt az újítást, vagy mondjuk csak a Pro modellek.

A portál úgy véli, a Pro mellett a hajlítható modellek is megkaphatják ezt a technológiát, mellyel az Apple csökkentheti a Dynamics Island méretét is.

Várhatóan a bemutatók rendje is változik a következő iPhone-generációtól kezdődően: a csúcsmodellek az eddigi, rendszerint szeptemberi időpontban érkezhetnek, míg az olcsóbb, belépő modellek pár hónappal később, valamikor március környékén.

Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre

Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre

2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz.

'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

