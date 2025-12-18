Duna, Tisza, Balaton – A legrosszabbra készül a vízügy

A törzsvezető által december 15-én, hétfő reggeltől elrendelt készültség ideje alatt 22 jégtörőn tartanak folyamatos ügyeletet a Dunán, a Tiszán és a Balatonon. A vízügy munkatársai gondoskodnak a hajók azonnali bevetéséhez szükséges üzemeltetési feladatokról, valamint figyelemmel kísérik, hogy a tartósan alacsony vízhőmérséklet hatására megkezdődnek-e a jégjelenségek, és biztosított-e a jég levezetése vagy okoz-e problémát a feltorlódása.

A HungaroMet Zrt. legutóbbi, november 12-én kiadott országos hosszú távú meteorológiai előrejelzése az idei téli időszakra átlagosan csapadékos időjárást prognosztizál, decemberben és februárban az átlagosnál melegebb, míg

januárban a sokévi átlagnak megfelelő hőmérséklet várható.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján december elejétől fokozatos a lehűlés, de az ország nagy folyóinak vízhőmérséklete december elejére számottevően még nem csökken. A jégképződéshez szükséges hőmérsékletet a folyók általában nem érik el, ezért nagyobb eséllyel jégmentesek maradnak.

A vízügy tájékoztatása szerint a Dunán decemberben, annak is inkább az első felében ritkán tapasztalható jégjelenség, a Tiszán azonban az átlagosnál hidegebb időjárás esetén a hónap második felében már kialakulhat erős jégzajlás, esetleg rövid szakaszokon állójég, bár a tél első hónapjában intenzív jégzajlás ott sem valószínű.

A statisztikai adatok alapján a jég előfordulásának valószínűsége a Dunán és a Tiszán is január második felében a legnagyobb.