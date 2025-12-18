ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.09
usd:
331.43
bux:
108783.37
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Készültségbe helyezték a jégtörő hajókat.
Nyitókép: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Duna, Tisza, Balaton – A legrosszabbra készül a vízügy

Infostart / MTI

Elrendelte a jégtörő hajók elsőfokú jégvédekezési készültségbe helyezését az Országos Vízügyi Irányító Törzs vezetője.

A törzsvezető által december 15-én, hétfő reggeltől elrendelt készültség ideje alatt 22 jégtörőn tartanak folyamatos ügyeletet a Dunán, a Tiszán és a Balatonon. A vízügy munkatársai gondoskodnak a hajók azonnali bevetéséhez szükséges üzemeltetési feladatokról, valamint figyelemmel kísérik, hogy a tartósan alacsony vízhőmérséklet hatására megkezdődnek-e a jégjelenségek, és biztosított-e a jég levezetése vagy okoz-e problémát a feltorlódása.

A HungaroMet Zrt. legutóbbi, november 12-én kiadott országos hosszú távú meteorológiai előrejelzése az idei téli időszakra átlagosan csapadékos időjárást prognosztizál, decemberben és februárban az átlagosnál melegebb, míg

januárban a sokévi átlagnak megfelelő hőmérséklet várható.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján december elejétől fokozatos a lehűlés, de az ország nagy folyóinak vízhőmérséklete december elejére számottevően még nem csökken. A jégképződéshez szükséges hőmérsékletet a folyók általában nem érik el, ezért nagyobb eséllyel jégmentesek maradnak.

A vízügy tájékoztatása szerint a Dunán decemberben, annak is inkább az első felében ritkán tapasztalható jégjelenség, a Tiszán azonban az átlagosnál hidegebb időjárás esetén a hónap második felében már kialakulhat erős jégzajlás, esetleg rövid szakaszokon állójég, bár a tél első hónapjában intenzív jégzajlás ott sem valószínű.

A statisztikai adatok alapján a jég előfordulásának valószínűsége a Dunán és a Tiszán is január második felében a legnagyobb.

Kezdőlap    Belföld    Duna, Tisza, Balaton – A legrosszabbra készül a vízügy

készültség

jégtörők

országos vízügyi főigazgatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Az európai, és ezen belül a német autóipar válsága kényszerítette végül az Európai Uniót, hogy módosítsa három évvel ezelőtt hozott határozatát a belső égésű motorok, azaz a benzines és a dízel meghajtású új autók 2035-től tervezett tilalmáról. Az erről szóló, egyelőre még európai parlamenti és tagállami jóváhagyásra váró javaslat Németországban máris vitát váltott ki.
Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál.
 

Orbán Viktor: meg fogjuk akadályozni, hogy az EU erre az ösvényre lépjen, legalábbis megpróbáljuk

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon

Az EP megszavazta: vége az orosz gázimportnak

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúnya lett a vége: nagyot esett a Nasdaq

Csúnya lett a vége: nagyot esett a Nasdaq

Ázsiában többnyire emelkedtek a tőzsdék ma reggel, az európai piacokat azonban iránykeresés jellemezte napközben, az amerikai indexek pedig lefordultak délután a technológiai papírok vezetésével. A magyar tőzsde a lemaradók között volt, az OTP és a Richter húzta le a BUX-ot. Mindeközben emelkedik az olajár, miután Donald Trump elrendelte a Venezuelába érkező vagy onnan induló szankcionált olajszállító tartályhajók teljeskörű blokádját, ami új geopolitikai feszültségeket keltett a keresletet övező aggodalmak mellett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre

Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre

2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 22:52
A hős kisfiú miatt átalakítják a magyar mentőautókat
2025. december 17. 21:59
EU-csúcs: feszültség az orosz vagyon zárolása miatt – a nap hírei
×
×
×
×