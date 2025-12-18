ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter a miniszterelnök-jelöltségről: a párt februárban dönt, a választók pedig áprilisban

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A jelöltállítás bizonyította, hogy a Tisza Párt nem egy „one man show”. Erről beszélt Magyar Péter az Ötpontban című podcastben. Azt is mondta, hogy a Tisza Pártnak nincs semmilyen állami támogatása, és külföldről sem finanszírozzák.

Tudja, érzi a felelősségét, készen áll a feladatra, de ennek van egy rendje. Így válaszolt Magyar Péter arra a felvetésre, hogy mikor lesz a Tisza Párt hivatalos miniszterelnök-jelöltje.

„Februárban fogjuk véglegesíteni a Tisza listáját, lesz egy sorrend, azonban még nincs eleve elrendelve, hogy az újonnan megalakuló Országgyűlés 2026. áprilisában a listavezetőt választja meg miniszterelnöknek” – mondta a Tisza Párt elnöke. Hozzátette, a természetes helyzet az, hogy

mint a kutatások szerint vezető párt elnöke, ő a kihívó, de erről februárban dönt a párt, tavasszal pedig a választók.

A Tisza Pártnak nincs semmilyen állami támogatása, és külföldről sem finanszírozzák – szögezte le Magyar Péter. Mint mondta, a közel 40 ezer állandó támogatótól 500 forinttól 40 ezer forintig terjedő, vagy ezt is meghaladó havi hozzájárulásokat kapnak, azonban a kampányhoz óriási pénzek kellenek, és a pártnak nincsenek olyan illúziói, hogy akár csak tizedannyi forrás is a rendelkezésére állna, mint a kormánypártoknak. Ám ennek kapcsán megjegyezte: sok kicsi sokra megy.

Magyar Péter elmondta, most indítják el a 106 jelölt külön támogatási kampányát, ami több milliárdos tétel, és a Tisza Párt jelenlegi havi, Rendszerváltó Kártyából származó 200 millió forintos bevétele a párt napi működését fedezni a 80 alkalmazottal, az országjárással és a jótékonykodással.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a jelöltállítás bizonyította, a Tisza nem egy „one man show”.

Úgy fogalmazott: „nem a tökéletes jelölteket keresték, hanem azokat, akikben megvan az elhivatottság, akik tényleg csinálni szeretnék, és akik tudják, milyen nehéz megnyerni a választást, ellenállva a propagandának emberileg és szakmailag egyaránt, és utána tűzön-vízen keresztül képviselni a választók érdekeit”.

Magyar Péter szerint a Fideszben ma szavazógépek ülnek. Azt is mondta, hogy a munkában hisz, és a Tisza Pártban közösségi, nem egyszemélyi döntések születnek. Őt is meg lehetett, és meg is lehet számos kérdésben győzni – tette hozzá a Tisza Párt elnöke.

