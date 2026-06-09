Mit tehet meg a szomszéd, és mit nem? – az ügyészség segít

Nyár van, zsong a természet, a virágokkal együtt nyílnak az ablakok és a műhely ajtók, előkerülnek a flexek, fűnyírók, bográcsok, hangszórók. Van, akit majd a füst zavar, van, akit a hajnali motorosfűrész hangja, van, aki pedig a bulizó társaságra fog panaszkodni. A szomszédok zavarásából vita, veszekedés lesz – írja cikkében a Pest Vármegyei Főügyészség és a Legfőbb Ügyészség.

A vitás helyzetekből könnyen feljelentés vagy per lesz, a jogszabályok ezért számos rendelkezést tartalmaznak a szomszédok közötti problémák rendezésére. Sokat segíthet a vitás helyzetek feloldásában, ha ismerjük a békés társadalmi együttélést biztosító jogainkat, és persze kötelezettségeinket.

Elsőként azt kell tudnunk, hogy a társadalmi együttélés bizonyos mértékű tűrést is elvár mindenkitől. Az ingatlantulajdonos (használó, bérlő) köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat – különösen a szomszédokat – szükségtelenül zavarná, vagy jogaik gyakorlását veszélyeztetné – írja az ügyészség.

Ebből következően vannak a jog által szükségesnek minősített zavarások, amelyeket el kell tűrni. Ezzel szemben a szükségtelen zavarást a jogszabályok tiltják. Például a kert rendbetétele tavasszal szükséges munkálat, de nem lehet erre hivatkozva éjjel-nappal korlátlanul zajongani a fűnyíróval. A helyi igényeket ezért az önkormányzatok rendeletei szabályozzák, valamint társasházak esetén a lakók által elfogadott házirend.

A szükségtelen zavarás alapvetően a társadalmi elfogadhatósági mérce túllépését jelenti, például:

a szükségtelenül hangos zene,

a rendszeres éjszakai házibuli,

a gondozatlan állatoktól terjengő bűz,

a mértéktelen hulladék felhalmozás,

a szomszédba is átterjedő vegyszer használat,

az egész nap hangosan kopogó fapapucs a felső emeleten,

a folyamatosan ugató kutya.

A szükségtelen zavarás kategóriáját merítik ki az elsőre nem ennyire szembeötlő tevékenységek is, mint például a biztonsági kamera olyan elhelyezése, amely a szomszéd kertjét vagy a háza ablakát pásztázza.

Tehát a szükséges és szükségtelen elhatárolásánál nem a szubjektív ingerküszöbünk lesz az irányadó, hanem körülményeket és a helyi együttélési szokásokat is figyelembe véve az objektív társadalmi elfogadhatatlansága a zavaró tevékenységnek.

Az ügyészség pár példával is szolgál: