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Nyitókép: batuhan toker/Getty Images

Van, ahol 50 Celsius-fokkal küzdenek

Infostart / MTI

A Líbia nyugati részét letaglózó hőhullám miatt egyes régiókban kiugróan magas, akár 50 Celsius-fokos hőmérsékletet is mértek júliusban – közölte pénteken a líbiai központi meteorológia szolgálat.

A rendkívül magas, 50 Celsius-fokos hőmérsékletet a fővárostól, Tripolitól 40 kilométerre délnyugatra fekvő Azizijában rögzítette a közelmúltban a város egy meteorológiai állomása a meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint.

Hozzátették, hogy az elmúlt napokban országszerte tapasztaltak 44 és 49 Celsius-fok közötti hőséget. A hőhullám miatt az elektromos hálózatra is fokozott terhelés nehezedett, mivel a légkondicionáló rendszerek intenzív használata miatt megnőtt az energiaigény. Több városban tervezett áramszüneteket kellett beiktatni, a korlátozott termelési kapacitás és a megnövekedett fogyasztás miatt.

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