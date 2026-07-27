Van, ahol 50 Celsius-fokkal küzdenek

A rendkívül magas, 50 Celsius-fokos hőmérsékletet a fővárostól, Tripolitól 40 kilométerre délnyugatra fekvő Azizijában rögzítette a közelmúltban a város egy meteorológiai állomása a meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint.

Hozzátették, hogy az elmúlt napokban országszerte tapasztaltak 44 és 49 Celsius-fok közötti hőséget. A hőhullám miatt az elektromos hálózatra is fokozott terhelés nehezedett, mivel a légkondicionáló rendszerek intenzív használata miatt megnőtt az energiaigény. Több városban tervezett áramszüneteket kellett beiktatni, a korlátozott termelési kapacitás és a megnövekedett fogyasztás miatt.