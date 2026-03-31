Életmódváltás? Ezekkel a kis erőfeszítésekkel is óriásit javulhat az állapota

A Sydney-i Egyetem kutatói annak jártak utána, milyen hatékony módszerekkel őrizhetik meg az emberek egészségüket vagy válthatnak életmódot eredményesen. Az ausztrál kutatók a UK Biobank adataira támaszkodva több mint 53 ezer felnőtt ember egészségügyi adatait vették alapul, amelyek nyolc éven át tartó adatgyűjtést fednek le – írja a hvg.hu az IFLScience cikke alapján.

A kutatás során a résztvevők alvási szokásait, fizikai aktivitását és táplálkozását figyelték meg, mivel ezek komoly hatással lehetnek a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulására. Igyekeztek kizárni minden olyan tényezőt, ami befolyásolhatja az eredményeket. Emiatt a vizsgálatba csak olyan személyeket vontak be, akiknek a mozgását egy eszköz folyamatosan monitorozta, ugyanakkor a táplálkozásra vonatkozó adatok önbevalláson alapultak.

Az eredmények alapján a kutatók szerint

napi 8-9 óra alvással, legalább 42 percnyi mérsékelt vagy intenzív fizikai aktivitással, valamint visszafogott, egészséges étrenddel 57 százalékkal csökkenthető a súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázata.

A szakemberek elmondása szerint a legmegdöbbentőbb az volt számukra, hogy egyes paraméterek apróbb változásai is milyen jelentős mértékben befolyásolták a végeredményt. A percentilis görbe felső öt százalékához tartozó alanyoknál – vagyis akiknek az alvással, táplálkozással és mozgással kapcsolatos mutatójuk a legrosszabb volt – már napi 11 perccel több alvás, 4,5 perccel több mozgás és egy kis plusz zöldségbevitel is elegendő volt ahhoz, hogy 10 százalékkal csökkenjen a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata.