ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.48
usd:
336.92
bux:
120770.78
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Freepik

Életmódváltás? Ezekkel a kis erőfeszítésekkel is óriásit javulhat az állapota

Infostart

Ausztrál kutatók 53 ezer felnőtt ember egészségügyi adatait vizsgálták meg. Arra jutottak, hogy a napi rutin minimális megváltoztatása is jelentős mértékben csökkentheti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát.

A Sydney-i Egyetem kutatói annak jártak utána, milyen hatékony módszerekkel őrizhetik meg az emberek egészségüket vagy válthatnak életmódot eredményesen. Az ausztrál kutatók a UK Biobank adataira támaszkodva több mint 53 ezer felnőtt ember egészségügyi adatait vették alapul, amelyek nyolc éven át tartó adatgyűjtést fednek le – írja a hvg.hu az IFLScience cikke alapján.

A kutatás során a résztvevők alvási szokásait, fizikai aktivitását és táplálkozását figyelték meg, mivel ezek komoly hatással lehetnek a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulására. Igyekeztek kizárni minden olyan tényezőt, ami befolyásolhatja az eredményeket. Emiatt a vizsgálatba csak olyan személyeket vontak be, akiknek a mozgását egy eszköz folyamatosan monitorozta, ugyanakkor a táplálkozásra vonatkozó adatok önbevalláson alapultak.

Az eredmények alapján a kutatók szerint

napi 8-9 óra alvással, legalább 42 percnyi mérsékelt vagy intenzív fizikai aktivitással, valamint visszafogott, egészséges étrenddel 57 százalékkal csökkenthető a súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázata.

A szakemberek elmondása szerint a legmegdöbbentőbb az volt számukra, hogy egyes paraméterek apróbb változásai is milyen jelentős mértékben befolyásolták a végeredményt. A percentilis görbe felső öt százalékához tartozó alanyoknál – vagyis akiknek az alvással, táplálkozással és mozgással kapcsolatos mutatójuk a legrosszabb volt – már napi 11 perccel több alvás, 4,5 perccel több mozgás és egy kis plusz zöldségbevitel is elegendő volt ahhoz, hogy 10 százalékkal csökkenjen a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata.

Kezdőlap    Életmód    Életmódváltás? Ezekkel a kis erőfeszítésekkel is óriásit javulhat az állapota

ausztrália

kutatás

egészség

alvás

táplálkozás

mozgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok funkciót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 06:26
Itt a Sora lelövésnek az oka: rengeteg pénzt bukott rajta az OpenAI
2026. március 31. 05:00
Tudja még tetézni az időjárás
×
×