2026. február 26. csütörtök Edina
Tavaszi időjárás.
Nyitókép: Jacky Parker Photography/Getty Images

Nem lassít a tavasz, az eddigi legmelegebb hétvége közelít

Infostart

A következő napokban anticiklon hatására száraz időszak következik, és napról napra melegszik a levegő. A korán érkezett tavasz még a jövő héten is folytatódik.

Csütörtökön is napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a délies szél, máshol mérsékelt lesz a légmozgás, délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás. Keleten viszont maradhatnak felhős, esetleg borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok, hózáporok, másutt nem várható csapadék az országban.

A csúcshőmérséklet 7 és 15 fok között alakul. A tartósabban felhős északkeleti tájakon lesz hidegebb az idő. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Az Időkép szerint a folytatásban, pénteken sem várható csapadék, zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb kezdetben lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli-délkeleti szél gyenge, mérsékelt lesz. Délután 10-15 fok várható.

Hétvégén túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás, csapadék sehol nem várható. A többnyire délkeleti irányú légmozgás nem lesz jelentős, csak néhol a középső tájakon és a Dunántúlon kísérheti egy-egy élénk széllökés. Hajnalonként még többfelé fog fagyni, délutánonként pedig 12-17 fokra készülhetünk.

tavasz

hungaromet

időjrárás

2026. február 25. 16:06
