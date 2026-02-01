150 ezerbe kerülhet, ha nem bír a kutyájával

Bár az alkalmi ugatás a kutya természetes kommunikációjának része, a jogi határvonal ott húzódik, ahol a zajterhelés már tartósan és indokolatlanul zavarja a környezet nyugalmát. A legtöbb település helyi rendelete különösen védi az este 22 óra és reggel 6 óra közötti időszakot, valamint a vasárnapokat és ünnepnapokat.

Amennyiben a békés egyeztetés nem vezet eredményre, a zavart szomszédok a helyi jegyzőhöz vagy az önkormányzathoz fordulhatnak birtokvédelmi eljárást kezdeményezve. A hatóság ilyenkor helyszíni szemlét, sőt, akár professzionális zajmérést is elrendelhet.

Első körben a gazdát felszólítják a jogsértő állapot megszüntetésére.

Ha a helyzet nem változik, a jegyző döntése alapján a bírság összege elérheti a 150 000 forintot is - írja a boon.hu.

Leszoktatás

A szakértők szerint a bírság elkerülhető, ha a gazda felismeri: a kutya nem „rosszaságból” ugat, hanem igényt vagy stresszt jelez. Lékáné Viszokai Katalin kutyás szakértő hangsúlyozza, hogy a szeparációs szorongás vagy az unalom a leggyakoribb kiváltó ok.

Gyakorlás

Egy alapos reggeli séta jelentősen csökkenti a napközbeni frusztrációt.

Jutalomfalattal tölthető játékok biztosítása az egyedüllét idejére.

Krónikus esetekben kutyatréner bevonása javasolt az ugatásgátló nyakörvek helyett, amelyek szakszerűtlen használata állatkínzásnak is minősülhet.

A tudatos állattartás nemcsak a kutya jólétét szolgálja, hanem megvédi a gazdát a kellemetlen hatósági eljárásoktól és a súlyos anyagi terhektől is.