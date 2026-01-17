ARÉNA - PODCASTOK
Jégcsapok a részben befagyott lillafüredi vízesésnél 2026. január 4-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Kemény fordulatot vesz az időjárás

Infostart

A Vereckei-hágón keresztül érkezik a Kárpát-medencébe a durva hideg.

Keleties áramlással kontinentális eredetű hideg levegő áramlik lassan, ám annál biztosabban a Kárpát-medencébe a következő napokban – ismét keményít a tél.

Szombaton nagy területen csökken a felhőzet, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhős tájak. Számottevő csapadék ekkor már nem várható.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A hőmérséklet hajnalban általában -4 és +1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon akár -10 fokig is lehűlhet a levegő.

A csúcshőmérséklet szombaton -2 és +5 fok között valószínű.

Vasárnaptól nagyot fordul az időjárás, vége az enyhébb télnek, keményebb lesz a hideg.

Hétfőtől akár mínusz 20 fokra is számíthatunk egyes helyeken.

