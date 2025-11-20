Kiderült, mikorra érdemes időzíteni a napi első kávét

A kávéfogyasztás ideális időpontja nem feltétlenül közvetlenül az ébredés utáni percekre esik – írja a The Times szakértőjének véleménye alapján a Femcafe. Libby Galvin úgy véli, létezik egy optimális időpont, amikor a koffein bevitele a leghatékonyabban támogatja szervezetünk természetes ébresztő mechanizmusait.

A szakértő szerint az ideális első kávézási időpont szoros összefüggésben van a szervezet kortizoltermelésével. Az említett stresszhormon természetes ébresztőként szolgál, és ébredés után körülbelül 30 perccel éri el a csúcsértékét, azaz ekkor vagyunk a legéberebbek.

Vagyis érdemes az első kávéval megvárni, míg magától lecsökken a szervezetünk kortizolszintje.

Libby Galvin szerint érdemes körülbelül másfél órával ébredés után meginni, így meghosszabbítható a reggeli, fókuszált érzés.

A túl korai kávézással az lehet a probléma, hogy belezavarhat a test saját ébresztő mechanizmusának működésébe. Ha viszont kivárjuk a megfelelő időt, akkor a koffein nem felülírja, hanem kiegészíti a természetes ébredési ciklust, és hosszabb ideig fenntartható, kiegyensúlyozottabb koncentrációt biztosíthatunk magunknak.

A módszer célja nem az azonnali, intenzív éberség, hanem egy elnyújtottabb, de stabilabb mentális teljesítmény elérése, ami jobban illeszkedik szervezetünk természetes ritmusához.