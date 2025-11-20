ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.65
usd:
331.38
bux:
107194.23
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Kiderült, mikorra érdemes időzíteni a napi első kávét

Infostart

Egy étrend-szakértő szerint nem érdemes közvetlenül ébredés után felhörpinteni az első feketét, célszerű várni vele egy kicsit.

A kávéfogyasztás ideális időpontja nem feltétlenül közvetlenül az ébredés utáni percekre esik – írja a The Times szakértőjének véleménye alapján a Femcafe. Libby Galvin úgy véli, létezik egy optimális időpont, amikor a koffein bevitele a leghatékonyabban támogatja szervezetünk természetes ébresztő mechanizmusait.

A szakértő szerint az ideális első kávézási időpont szoros összefüggésben van a szervezet kortizoltermelésével. Az említett stresszhormon természetes ébresztőként szolgál, és ébredés után körülbelül 30 perccel éri el a csúcsértékét, azaz ekkor vagyunk a legéberebbek.

Vagyis érdemes az első kávéval megvárni, míg magától lecsökken a szervezetünk kortizolszintje.

Libby Galvin szerint érdemes körülbelül másfél órával ébredés után meginni, így meghosszabbítható a reggeli, fókuszált érzés.

A túl korai kávézással az lehet a probléma, hogy belezavarhat a test saját ébresztő mechanizmusának működésébe. Ha viszont kivárjuk a megfelelő időt, akkor a koffein nem felülírja, hanem kiegészíti a természetes ébredési ciklust, és hosszabb ideig fenntartható, kiegyensúlyozottabb koncentrációt biztosíthatunk magunknak.

A módszer célja nem az azonnali, intenzív éberség, hanem egy elnyújtottabb, de stabilabb mentális teljesítmény elérése, ami jobban illeszkedik szervezetünk természetes ritmusához.

Kezdőlap    Életmód    Kiderült, mikorra érdemes időzíteni a napi első kávét

tudomány

kutatás

szakértő

étrend

reggel

kávé

koffein

ébredés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyot variál idén a lakosság az állampapírpiacon a szakértő szerint

Nagyot variál idén a lakosság az állampapírpiacon a szakértő szerint

Múlt héten 78 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, a két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a szokott módon a 7 százalékos kamatozású FixMÁP és a 6,5 százalékos kamattal induló MÁP Plusz érte el – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Süle-Szigeti Bulcsú
Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

Az ukrán vezetés azt ígérte, hogy véget vet a korábbi évtizedek korrupciós szokásainak, de ez nem valósult meg – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Arra is kitért, miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe.
 

Szijjártó Péter: őrültség újabb 100 milliárd eurót küldeni Ukrajnába

Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány: menesztettek egy volt és egy jelenlegi minisztert

Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest

A Kreml a titkos orosz-amerikai tárgyalásokról: nincs itt semmi látnivaló

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csapkodással várták az Nvidia jelentését a tőzsdék

Csapkodással várták az Nvidia jelentését a tőzsdék

Az elmúlt napokban korrekció bontakozott ki a világ tőkepiacain, a befektetők egyrészt attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia sztoriban lufi alakult ki, ami könnyen kipukkanhat, másrészt likviditási válság is kezd kialakulni, ami a tőkeáttételes pozíciók heves zárásaihoz vezethet. Kedden nagyot estek az európai és az amerikai részvénypiacok, szerdán pedig hullámzó kereskedés jellemezte az európai és amerikai tőzsdéket az Nvidia esti gyorsjelentésére várva, míg a magyar piac az OTP és a Mol vezetésével felülteljesítő volt. Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától

Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától

A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a legmagasabb kategóriákban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump signs bill ordering justice department to release Epstein files

Trump signs bill ordering justice department to release Epstein files

The bill gives the US Justice Department 30 days to release all the files in a searchable format.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 05:00
Eső vagy hó, nem tudni még, de esni fog – Időjárás
2025. november 19. 05:36
Barátkozzunk meg az új évszakkal! – Időjárás
×
×
×
×