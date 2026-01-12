ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő Ernő
Behavazott sínek
Nyitókép: Pixabay

Hétfő reggel is bajban a vasút: a Déliben is óriásiak a késések, plusz gázolás is volt

Infostart

Nem elég a lezárás a Keletiben: a Déli pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál 10-30 perccel hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra lehet számítani váltóhiba miatt.

A Mávinform közleménye szerint

az elővárosi forgalomban a következők a változások:

  • A martonvásári Z30-as vonatok nem közlekednek.
  • a százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.
  • a tárnoki S36-os vonatok nem közlekednek.

A távolsági forgalomban:

  • A Budapest – Veszprém közötti távolsági vonatok csak Székesfehérvár – Veszprém között közlekednek.
  • A Budapestről a Balaton északi és déli partjára induló távolsági vonatok néhány esetben Székesfehérváron fordulnak.

Az Egerből 5 órakor a Keleti pályaudvarra elindult Agria InterRégió (IR 5509) Füzesabony előtt elütött egy embert, emiatt Füzesabony – Maklár között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A helyszínelés idejére Füzesabonyban, a Szihalmi úti vasúti átjáróban is szünetel a közúti forgalom.

Az Eger–Füzesabony vonalon a reggeli órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleset miatt.

2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
