Hétfő reggel is bajban a vasút: a Déliben is óriásiak a késések, plusz gázolás is volt

A Mávinform közleménye szerint
az elővárosi forgalomban a következők a változások:
- A martonvásári Z30-as vonatok nem közlekednek.
- a százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.
- a tárnoki S36-os vonatok nem közlekednek.
A távolsági forgalomban:
- A Budapest – Veszprém közötti távolsági vonatok csak Székesfehérvár – Veszprém között közlekednek.
- A Budapestről a Balaton északi és déli partjára induló távolsági vonatok néhány esetben Székesfehérváron fordulnak.
Az Egerből 5 órakor a Keleti pályaudvarra elindult Agria InterRégió (IR 5509) Füzesabony előtt elütött egy embert, emiatt Füzesabony – Maklár között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A helyszínelés idejére Füzesabonyban, a Szihalmi úti vasúti átjáróban is szünetel a közúti forgalom.
Az Eger–Füzesabony vonalon a reggeli órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleset miatt.