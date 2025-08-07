Eszébe sem jutott a gyorshajtónak, mi alapján fogják elkapni a zsaruk

A spanyol csendőrség (Guardia Civil) eljárást indított egy sofőr ellen, akivel szemben erős a gyanú, hogy vezetés közben mobilozva rögzítette, amint több mint 200 km/órás sebességgel száguldott Palma de Mallorca körgyűrűjén, messze túllépve a megengedett sebességhatárokat – írja a Vezess.hu. Az esetben az a legérdekesebb, hogy a lebuktató felvételt maga a sofőr tette közzé.

Az eljárás állampolgári bejelentés alapján indult, a bejelentő hívta fel a hatóság figyelmét a közösségi platformon közzétett videóra. A felvételen szereplő műszerfal alapján a szóban forgó autó feltehetőleg egy nagy teljesítményű BMW, és a sofőr a megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott.

Mi több, a videóból az is kiderül, hogy a sofőr vezetés közben a mobiltelefonját tartja a kezében, amivel a jármű sebességmérőjét filmezi.

A bejelentésnek és a nyomozásnak köszönhetően sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt, egy 37 éves, mallorcai lakost, aki ellen „a közlekedésbiztonság elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja” miatt indult eljárás.

A spanyol hatóság felhívta ennek kapcsán a figyelmet, hogy az ilyen jellegű magatartás nemcsak a sofőr, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét is veszélyezteti. Ezen túlmenően az ilyen tartalmak közösségi médiában való terjesztése felelőtlen magatartásra ösztönözhet, különösen a fiatal járművezetők körében.

A Crónica Balear feltöltötte YouTube-csatornájára a nyomozást összefoglaló videót, melyben az említett, száguldásról készült felvétel is látható: