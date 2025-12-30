Időjárási tűzijátékot kapunk év végére, kevesen örülnek majd ennek

Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. Hózápor helyenként előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 1 fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és 5 fok között alakul.