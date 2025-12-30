ARÉNA - PODCASTOK
Woman driving car through winter snow on road in the UK.
Nyitókép: Sean Gladwell/Getty Images

Időjárási tűzijátékot kapunk év végére, kevesen örülnek majd ennek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Mozgalmas napokkal záródik az óév, és kezdődik az új. Egészen télre hasonlító időben lesz részünk hidegfronttal, hózáporokkal, erős széllel és éjszakai fagyokkal.

Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. Hózápor helyenként előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 1 fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és 5 fok között alakul.

